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Yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’ye geliyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
ROLLS-ROYCE PHANTOM

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil endüstrisinde devrim niteliğindeki ilk yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’ye doğru yola çıktı. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da basına tanıtımı yapılacak olan otomobil, Kuruçeşme’deki Royal Motors Showroom’unda tanıtılacak.

Yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’ye geliyor

ROLLS-ROYCE PHANTOM

Yeni Phantom ”Galeri” ile ısmarlama özelliğine de sahip. Lüksde benzeri görülmemiş bu yeni konsept için otomobilin gösterge paneli son 100 yıl içinde ilk kez yeniden yorumlanıyor. Koleksiyonerlerin sanat eserleri, Phantom’un iç dünyasının merkezindeki bir galerinin genişliğini yansıtan tek camın içine yerleştiriliyor. Ünlü objelerin tasarlayıcısı Rolls-Royce, lüksün kişiye özel olduğuna dair perspektifine, estetik ve görsellik ile sanatsal nitelik kazandırmaya devam ediyor.

ROLLS-ROYCE PHANTOM

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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