CARMEDYA.COM – Lüks otomobil endüstrisinde devrim niteliğindeki ilk yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’ye doğru yola çıktı. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da basına tanıtımı yapılacak olan otomobil, Kuruçeşme’deki Royal Motors Showroom’unda tanıtılacak.

Yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’ye geliyor

Yeni Phantom ”Galeri” ile ısmarlama özelliğine de sahip. Lüksde benzeri görülmemiş bu yeni konsept için otomobilin gösterge paneli son 100 yıl içinde ilk kez yeniden yorumlanıyor. Koleksiyonerlerin sanat eserleri, Phantom’un iç dünyasının merkezindeki bir galerinin genişliğini yansıtan tek camın içine yerleştiriliyor. Ünlü objelerin tasarlayıcısı Rolls-Royce, lüksün kişiye özel olduğuna dair perspektifine, estetik ve görsellik ile sanatsal nitelik kazandırmaya devam ediyor.