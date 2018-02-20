Geçen yıl Londra’da görücüye çıkan yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’de ilk kez sergilendi. Fiyatı 1 milyon 406 bin Euro (6 milyon 545 bin lira) olan aracın Türkiye ön siparişleri ise 2019’a kadar dolmuş durumda.

Tamamen yeni ve çağdaş bir tasarımla yorumlanan bu modelde ‘The Gallery” olarak adlandırılan bir kişiselleştirme özelliği mevcut. Bu konseptle 100 yıl sonra ilk kez bir aracın ön paneli yeniden yorumlanıyor. Bu özellikle araç sahipleri istedikleri sanat eserlerini konsoldaki cam levha arkasına konumlandırma şansına sahip olacak

Yeni Phantom Şimdi Daha Sessiz

Phantom, markanın duyurduğu üzere tamamen yeni, alüminyum yürüyen aksam üzerine oturtulmuş ilk modeli. Araç daha sağlam, hafif, sessiz ve bir hayli konforlu. Aracın daha sessiz hale gelebilmesi için etrafında 6 mm iki katmanlı cam, 130 kilogram fazla ses yalıtımı, daha iyi ses izolasyonu içinse beyaz gövde içerisinde en büyük alüminyum eklemler ve yüksek emici materyaller kullanıldı.

6.75 litrelik ikiz turbo V12 motoru, otomobilin kalbinin sessizce atmasını ve ayarlanmış güç ve performans seviyesini sağlıyor. Mühendisler ayrıca uydu destekli vitesi, arka tekerlek direksiyonunu ve bunlar haricindeki teknolojiler için oldukça hummalı çalıştı.

Bu aracın başlangıç fiyatı 416 bin Euro ancak vergiler işin içine girdikten sonra 1 milyon 277 bin Euro’ya çıkıyor. İstanbul’da tanıtım için kullanılan aracın fiyatı ise vergiler dahilinde 1 milyon 406 bin Euro.