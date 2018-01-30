CARMEDYA – Renault Crossover mantığını daha da ilerilere taşıyor. Yeni bir Crossover Coupe üzerinde çalıştığınında sinyallerini açık bir şekilde verdi.

Yeni Renault Crossover Coupe yola çıkmaya hazırlanıyor

Otomobil Dacia Duster ile aynı platforma dayandığını söylüyor. Şimdilik adı bilinmeyen crossover’ın, muhtemelen yıl sonundan önce Moskova’daki markanın fabrikasında toplanacağı söyleniyor. Görünüşe göre, 29 Ağustos’ta başlayacak olan otomobil, 2018 Moskova Otomobil Fuarı’nda açılacak. Renault’nun yeni crossover’ının yalnızca Rusya pazarına yönelik ve ülkenin başkentinde inşa edilen bir başka ürünü olan Kaptur’un üzerinde yer alacağı biliniyor. 2016 baharında sunulan ve birkaç ay sonra Renault Kaptur , Dacia Duster’ın BO platformunun modifiye edilmiş bir versiyonunda yer alıyordu. Daha da önemlisi, Captur’un aksine, Rusya’ya özgü versiyon dört tekerlekten çekiş ve diferansiyel kilidi opsiyonunu da modelde sunuluyor.