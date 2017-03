Yeni Range Rover Velar Cenevre’ye Damga Vuracak

Jaguar Land Rover, 47 yıllık Range Rover ailesinin; Range Rover, Range Rover Sport ve Range Rover Evoque’dan sonra dördüncü üyesi Velar’ın tanıtılmasıyla büyümeye devam ediyor.

İngiltere Solihull tesisinde hafif alüminyum mühendisliği ile üretilen Velar, 180 beygir gücünde 2.0 litre Ingenium dizel motorlardan, 380 beygir gücünde 3.0 litrelik supercharged benzinli motorlara kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Simay Alsan, Range Rover Evoque ve Range Rover Sport arasındaki segmentte konumlandırılan yenilikçi tasarımı, çarpıcı oranları, zarif sadeliği ve geliştirilmiş teknolojileri ile Yeni Range Rover Velar’ın, 2017’nin üçüncü çeyreğinde 100’den fazla pazarla birlikte Türkiye’de de Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda sunulacağını belirtti.

Inovasyon alanında Range Rover’ın yeni bir ürünü olarak sadelik ön planda tutularak teknolojiye, tasarıma ve detaylara odaklanılmıştır. Bu detaylar son teknoloji ürünü Touch Pro Duo Bilgi Eğlence Sistemi, Matrix Laser Led Farlar, içe doğru gömülen dış kapı kolları ile ön plana çıkarılmıştır. Tüm özelliklerine ek olarak, on road yeteneklerine rakipsiz bir Off Road yeteneği de ekleyen Velar, markanın genlerini her ayrıntıda sürücüye hissettirmektedir.

1,5 milyar pound yatırım yapılan Solihull’daki üretim tesisinde üretilen Range Rover Velar, 6 Mart’a kadar Londra’daki The Design Museum’da sergilenecek. 28 Mart’ta Solihull üretim tesisinde açılacak olan ve Range Rover’ın 45 yılının belgesel olarak sunulacağı ‘Velar to Velar; adlı yeni serginin de en önemli parçası olacak.