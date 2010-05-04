Yeni Phantom Yüzünü Gösterdi

CARMEDYA.COM –Henry Royce tarafından 1925 yılında tanıtılan ve bugüne kadar hep ilgi odağı olmayı başaran Rolls-Royce Phantom VIII. 3 boyutlu lüks mimarinin otomobil dünyasındaki ilk örneği olarak yüzünü gösterdi.

Yeni Phantom‘un sayısız özellikleri arasında geliştirilen süspansiyon dikkati çekiyor. Rolls-Royce’un ünlü “sihirli halı sürüşü” yeni nesil kendinden dengeleyici hava süspansiyonunun sonucu olarak gelişiyor. Süspansiyon, elektronik olarak kontrol edilen amortisör ayarlama sistemini sürekli değiştirmesinden dolayı, her saniye için milyonlarca hesaplama yapıyor. Böylece süspansiyon kusursuz dengeleniyor. Ön cama, yolu daha iyi görmek için stereo kamera sistemi entegre ediliyor ve Rolls-Royce ,neslini bir sihirli halı yolculuğuna çıkarıyor.

“Kucaklama” özelliği sayesinde Yeni Phantom’a zahmetsizce biniliyor.Kullanıcılarının sensöre hafifçe dokunmalarıyla, bir asistan veya vale eşliğinde arabanın kapısı tutuluyormuş gibi kendiliğinden kapanıyor.

“Galeri” özelliği, lüks için benzersiz konsept oluşturuyor. Aracın gösterge paneli son 100 yıl içinde ilk kez yeniden yorumlandı. 18. yüzyıl zenginlerinin kendilerine ait sanat eserlerini her yolculukta yanlarında taşıma gibi bir alışkanlıkları vardı. Sanat, Yeni Phantom’un iç dünyasının merkezine yerleştiriliyor. Koleksiyonerler bir galerinin genişliğini yansıtan, tamamen kişiselleştirilmiş sanat eserlerini de sipariş edebiliyorlar.

Yenilenen otomobilin kalbinde yine yenilenen 6.75 litrelik V12 motor yer alıyor.

Rolls-Royce Phantom’un sekizinci nesili için yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Ceo Torsten Müller, şunları söyledi : “Vardığımız bu sonuç, Rolls-Royce’un kaderi ile ilgili bize kesin bir berraklık sağladı. Her biri lüks alanında birer uzman olan Rolls-Royce müşterileri, her seferinde kişisel isteklerde bulundular. Bizler de son derece kararlı bir şekilde bu isteklere cevap verdik.”

Mühendislik müdürü Philiph Koehn ‘’ Markanın bugün ve gelecekte lüks araç sektörünün en önde gelen markası olmasının anahtarı yeni “lüks mimarisi”. Yeni Phantom’dan başlayarak, Ghost, Wraith ve Dawn’ın yeni modellerinde de uygulanacak bu mimariyle Rolls-Royce’un geleceği şekillenecek.’’ yorumunda bulundu.

Tasarım müdürü Gilles Taylor ise “Phantom VIII’in üç boyutlu mimarisi hem iyi bir başlangıç noktası, hem de ilham kaynağı oldu. Ama biz daha fazlasını yapmak istiyoruz.” dedi.

Phantom, Henry Royce tarafından 1925 yılında ilk tanıttıldığından bugüne kadar geçen zaman dilimi boyunca, duayenler tarafından hep “dünyanın en iyi otomobili’’ olarak nitelendirildi.