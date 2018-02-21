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Yeni Peugeut 508 Cenevre’den önce gösterime çıktı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Peugeot 508

CARMEDYA.COM – Yeni Peugeot 508‘in fotoğrafları basına sunuldu. Model Cenevre Otomobil Fuarı öncesi gündeme bomba gibi düştü. Daha modern ve şık görünen modelde önemli değişimler yapılmış. İlk olarak ön yüzde ızgara grubu değişitirlmiş.

Yeni Peugeut 508 Cenevre’den önce gösterime çıktı

Peugeot 508

Yukarıdan aşağı uzanan ve ön farları yandan kesen LED şeritler otomobile farklı bir hava katmış. Tampon grubu da değiştirilerek  otomobilin daha agresif bir tasarıma kavuşması sağlanmış. Arkaya doğru alçalan tavan model Coupe varii bir hava katmış. Arka bölümde daha modern aslan pençelerini andıran stop grubu kullanılmış. Çift çıkışlı egzoz sistemi de otomobilin sportif karakterini nitelemiş.

Peugeot 508

İçeride Peugeot 5008 ve 3008’den hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Bu kokpit neredeyse birebir aynı. Orta konsolda kullanılan kapaklı cep ile 508 aynı iç mekanı kullanan kardeşlerinden ayrılıyor. LED aydınlatmalı iç mekan ile şıklık seviyesi yukarılara doğru çekilmiş. Motor seçenekleri henüz teyit edilmedi ancak rapora göre modelin 1.5 ve 2.0 litrelik BlueHDi dizel motorlar ile geleceği tahmin ediliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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