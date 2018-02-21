CARMEDYA.COM – Yeni Peugeot 508‘in fotoğrafları basına sunuldu. Model Cenevre Otomobil Fuarı öncesi gündeme bomba gibi düştü. Daha modern ve şık görünen modelde önemli değişimler yapılmış. İlk olarak ön yüzde ızgara grubu değişitirlmiş.

Yeni Peugeut 508 Cenevre’den önce gösterime çıktı

Yukarıdan aşağı uzanan ve ön farları yandan kesen LED şeritler otomobile farklı bir hava katmış. Tampon grubu da değiştirilerek otomobilin daha agresif bir tasarıma kavuşması sağlanmış. Arkaya doğru alçalan tavan model Coupe varii bir hava katmış. Arka bölümde daha modern aslan pençelerini andıran stop grubu kullanılmış. Çift çıkışlı egzoz sistemi de otomobilin sportif karakterini nitelemiş.

İçeride Peugeot 5008 ve 3008’den hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Bu kokpit neredeyse birebir aynı. Orta konsolda kullanılan kapaklı cep ile 508 aynı iç mekanı kullanan kardeşlerinden ayrılıyor. LED aydınlatmalı iç mekan ile şıklık seviyesi yukarılara doğru çekilmiş. Motor seçenekleri henüz teyit edilmedi ancak rapora göre modelin 1.5 ve 2.0 litrelik BlueHDi dizel motorlar ile geleceği tahmin ediliyor.