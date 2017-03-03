Yeni Peugeot Expert Pazara Girdi

CARMEDYA.COM – Hafif ticari araç pazarına tamamen yeni bir soluk getirme iddiasıyla geliştirilen Yeni Peugeot Expert aynı zamanda Peugeot’nun hafif ticari araç pazarındaki payını da artıracak. Markanın yeni genetik kodlarını bünyesinde barındıran Yeni Peugeot Expert ; modern, çekici ve güçlü tasarımı kadar, yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarıyla da dikkat çekiyor.

Yeni EMP2 modüler platform üzerine inşa edilen Yeni Peugeot Expert düşük işletme maliyetiyle hafif ticari araç kullanıcılarının bütçesini düşünürken, zengin ekipman seviyesiyle ise konfor ve güvenliği en üst seviyede sunuyor. Kompakt, standart ve uzun olmak üzere üç farklı gövde uzunluğuna sahip olan ve Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 Yıldız alan Yeni Peugeot Expert, 81.500 TL’den 03 Mart’a Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Profesyonel verimliliği artırmak için geliştirilen yeni platform

Yüksek yakıt ekonomisi ve düşük kullanım maliyeti

Ön bölüm, ön taşıyıcıların genişliği ve kulelerin yüksekliği kadar ön süspansiyon geometrisinin mimarisi de 1,6 litre ve 2,0 litre BlueHDi motorların kullanımına imkan tanıyor. Soğutma sistemi, hava emiş yolları, egzoz manifoldu ve elektrik mimarisi gibi temel öğeleriyle birçok modelde kullanılan bu motor başarısını kanıtlamış durumda. Her biri modern ve verimli Euro 6 BlueHDi motorların güç alternatifleri 95 HP ve 210 Nm ile başlıyor ve 180 HP ve 400 Nm’ye kadar uzanıyor. Bir önceki Peugeot Expert versiyonu ile kıyaslandığında yeni platform sayesinde motor seçeneğine bağlı olarak 100 ile 150 kg daha hafif bir yapı ortaya koyuyor. Yeni platform ve verimli motorlar rekor sınıf lideri yakıt ekonomisi değerlerini de beraberinde getiriyor. Versiyonlara göre Türkiye’de satılacak motor tipleri ve tüketim değerleri;

-Kompakt versiyon: 1.6 L BlueHDi 115 hp S&S, 6 vitesli manuel şanzıman, 5,1 lt/100 km, 133 g/km CO 2

-Uzun versiyon: 2.0 L BlueHDi 120 hp, 6 vitesli manuel şanzıman, 5,5 lt/100 km, 144 g/km CO 2

Yüksek teknolojiyle donatılan BlueHDi motorlar başta FAP (Partikül Filtresi) ve SCR (Selective Catalytic Reduction) olmak üzere günümüz motor teknolojisinin en etkin ve verimli emisyon kontrol teknolojileriyle donatıldı ve Euro 6 emisyon normlarını yerine getiriyor. 22,4 lt kapasiteli AdBlue deposu 15.000 km’lik menzil sağlarken, AdBlue dolumu orta direk üzerinde yer alan ve sürücü kapısı kapalıyken görülmeyen doldurma kapağı sayesinde kolayca yapılıyor. Sınıfının en düşük yakıt tüketimi değerine sahip olan Peugeot Expert 20.000 km veya 1 yıllık bakım aralığının da katkısıyla son derece düşük kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

Güçlü, şık ve özgün tasarım

Yeni Peugeot Expert henüz ilk göz temasında Peugeot binek otomobillerinin bir üyesi olduğunu gözler önüne seriyor. Ön farlarıyla Peugeot’nun kompakt sınıf modeli 308’i andıran yeni Peugeot Expert’in yeni Peugeot 2008 SUV’da ilk kez tanıtılan yüksekte konumlandırılan ön ızgarası güçlü bir ön görünüme ve petek dokulu ızgaranın ortasında konumlandırılan kabartmalı ‘aslan’ logosu ise marka aidiyetine dikkat çekiyor. Izgaraya vurgu yapan krom çerçeve modern bir görünüm sunarken, diğer

yandan ise kalite algısını artırıyor. Yan panellerdeki oluk ile içbükey yüzeyler kadar şişkin çamurluk ağızları sportif ve dinamik görünümü destekliyor ve geniş cam alanlarla birlikte modern bir siluet sağlıyor. Ön tampona entegre darbe emici çıtalar ve geniş hava girişleri Peugeot Expert’e güçlü ve kaslı bir görünüm kazandırıyor.

Farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılayan zengin ürün gamı

Ticari araç kullanıcıları yaptıkları işe ve taşıdıkları insanların sayısına bağlı olarak farklı ihtiyaçlara ve gereksinimlere sahip. Yeni Peugeot Expert zengin ürün çeşitliliğiyle tüm bu beklentileri ve gereksinimleri karşılıyor. Yeni EMP2 (Efficient Modular Platform 2) platformu üzerine inşa edilen yeni Peugeot Expert kompakt dış boyutlarla maksimum yükleme alanını bir arada sunabiliyor.

Yeni Peugeot Expert; kompakt ve uzun olmak üzere iki farklı gövde uzunluğu ile Türkiye’de satışa çıkacak. Kompakt gövde tipi 4,6 metre uzunluğu ile 5,1 m3 kargo hacmi ve 3,32 metre kargo uzunluğu sunarken, Uzun versiyon ise 5,30 metrelik gövde uzunluğu ile 6,6 m3’e kadar kargo hacmi ve 4 metreye kadar kargo alanı uzunluğu sunuyor. Sadece 1,9 metre tavan yüksekliği ile alışveriş merkezleri ve havaalanlarındaki kapalı park alanlarına girmeyi kolaylaştıran yeni Peugeot Expert, kompakt boyutları kadar kısa ön ve arka aks uzantıları sayesinde ise park ve manevra pratikliği sunuyor.

Moduwork bölmeli üç kişilik bank tipi koltuklar bu sınıfta benzeri görülmemiş bir modülerlik sunuyor. Geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunan katlanan koltuklar ön sırada üç kişinin rahat etmesini sağlarken öne doğru katlanan orta koltuğun sırtlığındaki düzenleme sayesinde mobil ofis ortamı sağlanıyor. Yine orta koltuğun altında bulunan saklama bölmesi küçük eşyaların neden olabileceği karmaşanın önüne geçiyor.

Kompakt versiyonda 2,92 metre olan dingil mesafesi uzun versiyonda 3,27 metre olarak kullanılıyor. Önde 0,88 metrelik ve arkada 0,80 (kompakt) ile 1,15 (standart) metrelik kısa aks uzantıları kadar 11,30 metrelik dönme çapı da park ve manevralarda Peugeot Expert’in kullanım kolaylığını artırıyor. Sayısız güvenlik donanımlarının yanı sıra yeni şasi ve güçlendirilmiş karoseriyle Peugeot Expert Aralık

2015’te Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı.

Üstün sürüş konforu ve dinamizmi

Yeni Peugeot Expert sunmuş olduğu ergonomi ve konfor seviyesiyle tamamen yeni bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Gösterge panelinin konumu ve bu sınıf için oldukça dik olan direksiyon açısı sürücüye SUV benzeri yol hakimiyeti ve binek otomobil konforunu bir arada sunuyor. Kaliteli malzemelerle bezenen kokpit konforlu bir iç mekan sunarken, yüksekte konumlandırılan bilgi ve eğlence sistemiyle iklimlendirme paneli kullanım ergonomisini artıyor.

Peugeot Expert elden geçirilen EMP2 platformunun MacPherson tipi ön süspansiyonundan yararlanıyor. Elektrik destekli hidrolik direksiyon sistemi ve direksiyon kutusunun önünde konumlandırılan viraj demirleri dönüş çapını azaltırken, park ve manevraları destekliyor ve düz gidiş

stabilitesini artırıyor. Şasi ve bağlantı elemanlarında kullanılan özel filtreleme sistemleri sarsıntıları azaltırken yol tutuşu hassasiyetini artırıyor. Yeni üçgen formlu arka aks bağlantıları geniş bagaj hacmi veya oturma alanı için alan kazandırırken 1.400 kilogramlık yükleme kapasitesini de beraberinde getiriyor. Ticari araçlarda ilk olarak kullanılan konfor ile yol tutuş arasında ideal dengeyi kuran yüke bağımlı süspansiyon sistemi hem dolu hem de boş kullanımda mümkün olan en üst düzey sürüş keyfini vaat ediyor.

Verimli, modern, konforlu ve güvenli

Günlük hayatı kolaylaştıran detaylar

Yeni Peugeot Expert’in yaşam alanına günlük hayatı kolaylaştıran 46 litrelik kapalı veya açık bir dizi bölme dağıtılmış durumda. Üstte 0,5 litrelik 5 adet su şişesini alabilen soğutmalı toplam 7 litrelik ve altında ise 5 litrelik olmak üzere yolcu tarafında 2 torpido gözü bulunuyor. Ayrıca torpido gözünün üstünde 5 litrelik A4 formatında kapalı bir göz daha yer alıyor. Gösterge panelinin iki yanında yer alan bardaklara 0,5 litrelik birer şişe sığarken orta konsolda ufak eşya saklama gözleri entegre edilmiş durumda. Ön kapılarda 1,5 litrelik 2 şişeyi alabilen 8 litrelik kapı cebi bulunurken, sürgülü yan kapılarda 5 litrelik saklama gözü yer alıyor. 12 Volt ve USB soketleri cep telefonu gibi mobil cihazları şarj etme imkanı sunarken, 11 inçe kadar cep telefonu veya tablet tutucuları ise aksesuar olarak sunuluyor.

Zengin konfor ve güvenlik ekipmanları

Yeni Peugeot Expert yolculukları daha konforlu, eğlenceli ve güvenli kılan son derece zengin bir ekipman seviyesiyle donatıldı. Kapasitif dokunmatik ekranlı 7 inç büyüklüğündeki bilgi ve eğlence sistemi yolculukları keyife dönüştürürken Mirrorscreen ile akıllı telefon bağlantısı yapılarak uyumlu uygulamalar dokunmatik ekrandan kumanda edilebiliyor.

Eller serbest olarak ayakla kumanda edilen otomatik sürgülü yan kapılar ve beraberinde gelen anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile beraber kullanım kolaylığı sağlarken ticarette maksimum konforu destekliyor. Standart arka park sensörüne ek olarak Visiopark 180 derece arka kamera sistemi, zoom özelliği ve beraberinde gelen ilave ön park sensörü ile her tür durumda park manevrası yapmak kolaylaşıyor. Aktif Güvenlik Freni, Sürüş Süresi Uyarısı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi elektronik sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Güvenlik Paketi ile birlikte devreye giren; Hız Sınırı Önermesine sahip Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarısı, Şerit Değiştirme Uyarısı Sistemi (AFIL), Otomatik Kısa Far Değişimi gibi sistemler sürücünün hayatını kolaylaştırırken sürüş güvenliğini destekliyor.