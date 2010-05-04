Yeni Peugeot 5008 Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı büyüyen SUV pazarına her geçen gün yeni modeller katılmaya devam ediyor. Zaman içerisinde birçok farklı sınıfa da ilham veren SUV pazarındaki iddialı modellerden Peugeot 5008 de yeni yüzüyle İstanbul’da tanıtıldı.

İlk kez 2009 yılında tanıtılan 5008 ile birlikte Peugeot Türkiye, tam 1 yılda 3 yeni SUV modelini pazara sunarak SUV dünyasındaki iddiasını arttırdı. Peugeot Türkiye’nin SUV pazarına yönelik hedeflerinin ilk aşaması geçen sene Ağustos ayında satışa sunulan SUV 2008 ile B SUV segmentinde toplam yüzde 10 Pazar payı elde ederek başladı. Bu modelin ardından C SUV segmentine iddialı bir giriş yapan ve Avrupa’da “Yılın Otomobili” seçilen Yeni SUV 3008 de lansmanından bugüne 5 bin adetin üzerinde satış rakamı yakaladı. Üçüncü aşamada ise Peugeot 5008yeni yüzüyle Peugeot SUV ailesinde yerini alacak.

Peugeot Türkiye, Yeni SUV 5008 modeliyle her geçen gün daha da büyüyen SUV pazarında üç temel hedefe odaklanmış durumda: markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmek, SUV segmentine referans bir marka olmak ve SUV segmentinde podyumda yer almak.

Genel olarak 3008 ile aynı tasarım çizgilerini ve detaylarını paylaşan model, Peugeot i-Cockpit’in en yeni ve güncel haline ev sahpliği yapıyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit daha da gelişmiş durumda. Dokunma hassasiyeti yüksek kapasitif ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere erişebiliyor.

GT Line ve GT versiyonlarında sunulan i-Cockpit Amplify tamamen yeni bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Farklı parfüm seçenekleri arasında tercih yapabildiğini araçta kokular uluslararası üne sahip parfümler Scentys ve Antoine Lie ile birlikte geliştirildi. Sunulan üç kokunun her birinin de kendine özgü bir karakteristiği var. ‘Cosmic Cuir’: canlı ve etkileyici bir parfüm olmakla birlikte aynı zamanda markanın imzası niteliğinde, ‘Aerodrive’: canlı ve uyarıcı bir parfüm (‘Boost’ teması için öneriliyor), ‘Harmony Wood’: otantik ve rahatlatıcı bir parfüm (‘Relax’ teması için öneriliyor). Her bir parfüm için mevcut üç farklı yoğunluk ayarı bulunuyor.

Yeni 5008, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğa sahip araç, Peugeot 3008’den 19 cm ve önceki 5008 versiyonundan ise 11 cm daha uzun. Boyut artışına paralel olarak ikinci koltuk sırasında 60 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Aracın optimize edilen mimarisi sunulan paketin sadece bir parçasını oluşturuyor. 5008’in bagaj hacmi ise 780 litre… İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız katlanabilir koltuk son derece pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde yerinden çıkarılabiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 metreye kadar uzunluğa sahip nesneleri taşımak için alan yaratılabilirken eller-serbest elektromotorlu bagaj kapağı ise kullanım kolaylığını destekliyor. Kabin içine dağıtılan toplam 39 litrelik saklama alanlarıyla küçük eşyaların neden olabileceği kalabalık da ortadan kalkıyor.

Peugeot 5008, yatay ve uzun motor kaputu, dik ve yüksek burun tasarımı, şişkin çamurluklar ve yüksek omuz çizgisi ile güçlü bir görünüme sahip. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan tavan raylarıyla birlikte 1,64 metrelik yükseklik ise bu yapıyı destekliyor.

308 ve 3008 gibi Yeni 5008 de Peugeot’nun Verimli Modüler Platform’undan (EMP2) ve güncel Euro 6.1 motorlardan yararlanıyor. EMP2 platformu sayesinde önceki 5008 modeline göre 95 kg daha hafif bir yapı elde ediliyor. Benzinli PureTech ve Dizel BlueHDi motor seçenekleri ile satışa sunulan araçta benzinli motorlarda 120 g/km’nin altında olan CO2 emisyon salınım değeri, dizel motorda ise 112 g/km’nin altında kalıyor.

Yeni 5008, benzinli ve dizel motorlarını tam otomatik şanzıman ile kombine ederek dikkatleri üzerine çekiyor. Araç, 3 yıl üst üste “Yılın Motoru” ödüllüne sahip PureTech 130 HP EAT6 ile birlikte 1.6 THP 165 HP EAT6, 1.6 BlueHDi 120 HP EAT6 ve 2.0 BlueHDi 180 HP EAT6 seçeneklerine sahip.

Çok nokta masaj sistemiyle donatılabilen aracın zengin donanım listesinde FOCAL Premium Hi-Fi ses sistemi, açılabilir panoramik cam tavan, Android Auto ve Apple CarplayTM uyumlu Mirror Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli komut desteği (Android S-Voice ve Apple Siri) ve 3D navigasyon sistemi öne çıkıyor.

5008’de sunulan, Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC) de dahil Advanced Grip Control (İleri Çekiş Kontrol Sistemi), Aktif tam Durdurma Güvenlik Freni (AEBS), Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Yorgunluk tespit sistemi (Dikkatsizlik algılama), Akıllı Far Sistemi, Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi, Adaptif Cruise Control ve Otomatik Fren Sistemi (Otomatik şanzıman), Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Assist ve Visio Park (360° görüş) gibi teknolojik ekipmanlar ile sürüş daha da güvenli hale geliyor.

Yeni 5008 ürün gamı dört farklı donanım seviyesiyle üretiliyor. Active ve Allure temel donanım paketleri yanısıra GT Line ve GT versiyonları da ürün gamında yerlerini alacak. Fransa’daki Rennes tesislerinde üretilen araç, 153 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla Eylül ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.