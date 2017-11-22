CARMEDYA.COM – Yeni Peugeot 308 Türkiye’de kaç paradan satılacak? Peugeot’un 308 modeli yenilendi. Peki Türkiye pazarına hangi fiyattan çıkacak?

Yeni Peugeot 308 Türkiye’de kaç paradan satılacak?

Yenilenen Peugeot 308, markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile öne çıkıyor. Araç, iç mekanda ödüllü Peugeot i-Cockpit tasarımına sahip. 308’in motor kaputunun altında motor gamı görev yapıyor.

1.6L BlueHDi dizel motor ve 1.2L PureTech Turbo benzinli motor ile kombine edilen EAT6 tam otomatik şanzıman seçeneklerini bulunduruyor. Yeni Peugeot 308 hem hatchback, hem de station wagon gövdesinde barındıran Access, Active, Allure ve GT Line olmak üzere ilk etapta dört farklı seviyesini sunuyor.

LED aydınlatma birimleri, ön tamponun altını kaplayan üç parça hava girişi bulunuyor. Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz LED’leriyle sis farlarına ev sahipliği yapıyor. Arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor.308, satış başlangıcından itibaren Aluminium Gri’nin yerini alan yeni Bej Gri renk de dahil olmak üzere 10 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Peugeot i-Cockpit

Kompakt boyutlu bir direksiyon simidi ve yükseltilmiş gösterge panelinden oluşan, Peugeot i-Cockpit iç mekanı domine ediyor. Yeni kapasitif özellikli dokunmatik ekran iklimlendirme sistemini ve TomTom 3 boyutlu navigasyonu tek bir noktadan kumanda edilebiliyor.

Yorgunluk Tespit Sistemi

Sistem sürücünün 65 km/s ve üzeri hızlarda 2 saatten daha uzun süre araç kullanması halinde sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor.

Bu özelliğin yanı sıra Yorgunluk Tespit Sistemi de sunuluyor. Ön camın tepe noktasında konumlandırılan kamera ile çalışan sistem sürücünün dikkatini denetliyor ve sürücünün dalgın olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve ‘dikkatli ol’ veya ‘mola ver’ şeklinde sesli olarak uyarıyor.

Hız Levhası Tanıma Sistemi

Yeni Peugeot 308 Türkiye’de kaç paradan satılacak? Aracın ön camının tepe noktasında bulunan kamera sürüş istikametinde bulunan hız sınırı ve hız sınırı bitimi trafik işaretlerini algılıyor ve algıladığı trafik işaretini gösterge panelinde gösteriyor. Sistem aynı zamanda navigasyondaki hız sınırı işaretlerini de değerlendiriyor. Örneğin ticari araçlar için geçerli olan hız sınırı trafik işaretleri sistem tarafından algılanmıyor. Hız Levhası Tanıma Sistemi’nin önerisini dikkate almak isteyen sürücü direksiyon üzerinde bulunan hız sabitleme sistemi kumanda düğmelerinden ‘MEM’ düğmesine basarak aracın önerilen hıza sabitlenmesini sağlayabiliyor.

VisioPark 1

Otomobil arka kısma entegre edilen 180° açılı kamera ile donatılmış durumda. Kameranın yakalamış olduğu görüntü dokunmatik ekranda gösteriliyor. Park sensörleri de devreye girerek diğer nesnelere olan mesafe ölçülüyor.

Yeni Peugeot 308 Türkiye’de kaç paradan satılacak? Otomatik Park Asistanı Gövdeye entegre ultrasonik sensörlerle park desteği sunuyor. Sistem ilk olarak ön ve arka tampondaki sensörleri kullanarak aracın boyutlarına uygun bir park yeri tespit ediyor. Ardından sistem direksiyonun kontrolünü ele alıp aracı tespit ettiği boşluğa park ediyor. Manuel şanzımanlı versiyonlarda sürücü ; gaz, fren, vites seçimi ve debriyajı kumanda ediyor. EAT6 tam otomatik şanzımanlı versiyonda ise sürücü sadece freni kumanda ediyor. Park yerine girme, park yerinden çıkma manevraları esnasında sistem sürücüye görsel ve sesli yönlendirmelerde bulunuyor ve güvenlik önlemi olarak sürücünün manevrayı gözlemlemesini sağlıyor. Sürücü istediği zaman direksiyona dokunarak kontrolü ele alabiliyor. Ayrıca park yardımcısı, paralel ve dik olmak üzere iki farklı park manevrasını destekliyor. Yeni Peugeot 308 ve Peugeot 308 SW Fransa’daki Sochaux Fabrikasında üretiliyor.