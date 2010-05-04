Opel’in yeni amiral gemisi Insignia Avrupa genelinde 50 bin sipariş sayısını kısa bir sürede yakalamayı başardı. Yeni modelin sınıfında lider teknolojik özellikleri, çarpıcı tasarımı ve konfor özellikleri bu tercihte rol oynayan ana unsurlardan sadece birkaçı.

Yeni Opel Insignia bir başarıya daha imza attı

Yeni Insignia’nın Haziran ayında pazara sunulduğu göz önüne alındığında ulaşılan satış rakamı Opel yöneticilerinin beklentilerinin de üzerine çıktı. “Gelecek Herkesindir” sloganı doğrultusunda herkesin erişebileceği yüksek teknolojileri sunmayı amaçlayan Alman otomobil üreticisi, yeni Insignia ile bu amacını da gerçekleştirmiş görünüyor. Müşterilerinin büyük bölümü bu modelde sunulan akıllı bilgi-eğlence sistemi Navi 900 IntelliLink’i, AGR sertifikalı ergonomik koltukları ve IntelliLux LED matrix farları da almayı tercih ettiler. Ülkemizde ise OPC Line Sport tasarım unsurları, Navi 900 IntelliLink, Flexride Adaptif Şasi, Head up Display ve Bose Ses sistemini kapsayan Premium tasarım paketi yoğun ilgi görüyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Yeni modelimiz tasarım ve konfor özelliklerinin yanı sıra sürüş güvenliğini artıran üstün teknolojik yenilikleri ile de öne çıkıyor. Bu modelimizde sunduğumuz IntelliLux LED Matrix farlar sınıfının en gelişmiş aydınlatma sistemlerinden. Birbirinden bağımsız 32 LED hücresine sahip sistem trafik akışına, yol durumuna ve çevre aydınlatmasına uyumlu şekilde aydınlatmayı otomatik şekilde ayarlıyor. Diğer taraftan Adaptif Cruise Control sistemi otomatik olarak hızı sabitlemenin ötesinde önde seyreden otomobille takip mesafesini koruyabiliyor ve gerekli durumda hızı azaltıyor ya da otomobili tümüyle durdurabiliyor. Direksiyona ufak müdahalelerde bulunarak seyretmekte olduğunuz şeritte ilerlemenizi sağlayan ve gerekirse alarm ile sürücüyü uyararak istemsiz şerit dışına çıkışları engelleyen Şerit Takip Sistemi güvenliği arttıran diğer bir teknolojik özellik. Tüm bunlara hız ve navigasyon yönlendirmeleri gibi kritik bilgileri ön cama yansıtarak sürücünün gözlerini yolda tutan Head Up Display’i de eklediğimizde üstün güvenlikli sürüş için gerekli tüm teknolojilere sahip oluyorsunuz” dedi.

Yeni Insignia sahiplerinin Avrupa genelinde en çok talep ettiği teknolojik özellik üst sınıf bilgi-eğlence sistemi Navi 900 IntelliLink. Sipariş edilen her 10 Insignia’nın yaklaşık 9’unda bu sistem talep edildi. Sekiz inç’lik ekran ve entegre navigasyon sistemi ile gelen sistemin harita bilgisi tüm Avrupa’yı kapsıyor. Sistem, üst düzey kişiselleştirme imkanını da beraberinde getiriyor. “Favoriler” konsepti doğrultusunda kullanıcılar aralarında radyo istasyonları, telefon numaraları, çalma listeleri ve navigasyon güzergahları da dahil olmak üzere 60 favori kaydı yapabiliyor ve ihtiyaç halinde bunlara kolaylıkla erişebiliyor. Navi 900, Apple CarPlay ve Android Auto aracılığı ile akıllı telefon entegrasyonunu da sorunsuz şekilde gerçekleştiriyor.

Diğer taraftan sipariş edilen yeni Insignia’ların yüzde 70’i AGR sertifikalı ergonomik koltuklara sahip. Bu koltuklar, elektrikli ayarlanabilir destekleri yanı sıra, masaj, ısıtma ve havalandırma özelliklerini de sunuyor.

Yeni Opel Insignia’nın başarısına önemli katkı sağlayan bir diğer teknolojik yenilik ise IntelliLux LED Matrix farları. Toplam siparişlerin yüzde 63’ü bu gelişmiş far sistemi ile yapıldı. Sistem, tüm özelliklerinin yanı sıra 400 metreye kadar aydınlatma da sağlıyor.

Üst Donanım Seviyeleri Daha Popüler

Avrupa genelinde sipariş edilen yeni Insignia’ların yüzde 60’ı, çoğu teknolojik yeniliği standart olarak sunan üst donanım seviyelerinden gerçekleşti. Ülkemizde de üst donanım seviyesi olan Excellence yoğun talep görüyor. Bu durum da yeni Insignia’da sunulan akıllı teknolojilerin müşteriler tarafından da olumlu karşılandığının bir başka kanıtı.

Yeni Insignia’nın sunduğu gelişmiş teknolojileri, sürüş keyfi, ferahlığı ve üst düzey konforu sadece müşterilerini değil, Avrupa genelinde otomotiv basınını da etkilemiş görünüyor. Son dönemde sınıfındaki rakipleri ile gerçekleştirilen karşılaştırma testlerinden gelen sonuçlar Opel’in yeni Insignia ile başarılı formülü bir defa daha hayata geçirdiğini gösteriyor. Şu ana kadar yeni Insignia Almanya’da iki, Hollanda’da üç, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nde ise birer karşılaştırma testinde rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Ülkemizde de Haziran’da pazara sunulan Yeni Insignia’da başlangıç fiyatı 124 bin 750 TL. Yoğun şekilde talep edilen 1.6 dizel otomatik motor-şanzıman kombinasyonu ise 151 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Ayrıca Opel’in Ağustos ayına özel açıkladığı kampanya ile yeni Insignia’da 36 bin TL, 12 ay, sıfır faizli kredi imkanı da mevcut.