CARMEDYA – Opel tamamen yenilenen hafif ticarisi Combo ile model atılımını sürdürüyor. Model 2018 yılının ikinci yarısında ortaya çıkacak. Combo’nun binek versiyonu Combo Life, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek kusursuz bir aile otomobili. Combo’nun beşinci nesli tamamen yeni bir mimari üzerinde yükseliyor. Alman Otomobil üreticisinin yeni hafif ticarisi geniş ve kullanışlı. İhtiyaca uygun şekilde yeni Combo beş ya da yedi koltuklu olacak şekilde kısa (4,40 m.) ve uzun (4,75 m.) versiyonda sipariş edilebilecek.

Yeni Opel Combo ne zaman satışa çıkacak?

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Yeni Combo, gerçekleştirmeyi sürdürdüğümüz ürün atılımında kritik bir rol oynuyor. Yeni modelimiz tüm ihtiyaçlara yanıt vermesi ve geniş hacmi ile ailelerin ilgisini çekecek. Ayrıca bir Opel’den beklenecek şekilde seyahati daha güvenli ve keyifli kılacak ultra modern sürüş destek sistemlerini de bu modelimizde sunacağız” dedi ve ekledi; “Yeni modelimizin markamızın gücüne güç katacağına ve hafif ticari segmentine güçlü dönüş yapmamıza destek vereceğine inancımız tam.”

Ultra Modern Sürüş Destek Sistemleri ve Üstün Teknolojiler

Yeni Opel Combo, sınıfında sunulan yüksek teknoloji güvenlik ve konfor özelliklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Opel, müşterilerinin talebi doğrultusunda günlük sürüşü daha güvenli kılmak için birçok yeniliğini Combo’da sunmaya karar verdi.

Yeni modelde öne çıkan teknolojik özellikler:

Head up Display: Sürüş için kritik bilgileri sürücünün gözünün önüne yansıtan sistem, sürücünün gözünün sürekli yolda kalmasını sağlıyor.

Otomatik Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi: Bu sistem sadece sesli ve görsel uyarı yapmıyor aynı zamanda sürücü hızlı tepki vermezse otomatik olarak fren de yapıyor.

Opel Eye Ön Kamera Sistemi: Opel’in Astra, Corsa ve Mokka X gibi modellerinden tanınan sistem yolu takip ederek, Hız işareti tanıma ve şerit takip sistemleri gibi özellikleri destekliyor.

Otomatik Cruise Control: İhtiyaç halinde önde seyreden aracın hızına uyum sağlıyor.

Akıllı Hız Adaptasyonu: Bu sistem hız işareti tanıma sisteminde yeni bir hız sınırı geldiğinde sürücüyü uyarıyor. Eğer Cruise control ya da hız sınırı aktif ise sürücüye yeni hıza uyum sağlamak isteyip istemediği soruyor.

Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi: Sistem sürüş tarzını takip ederek sürücünün yorgunluk seviyesini tespit ediyor ve ihtiyaç halinde ara vermesini tavsiye ediyor.

Yeni Combo’da park manevraları da destek sistemleri ile daha kolay yapılabiliyor:

Yan Koruma: Opel’in geniş park/manevra destek sistemlerine bir yenisi ekleniyor. Yan koruma aracın çevresindeki 12 sensör ile sürücüyü düşük hızlarda aracın yan tarafına çarpma ihtimali olan engelleri tespit edip sürücüyü uyarıyor.

Panoramik Geri Görüş Kamerası: Aracın gerisinden 180 derecelik görüş imkanı sunarak yolun iki yönünden yaklaşan araçlara karşı uyarı yapıyor.

Gelişmiş Park Pilotu: Sistem, uygun park noktalarını tespit edip, aracı otomatik park ediyor. Benzer şekilde park noktasından aracı otomatik çıkarabiliyor. İki durumda da sürücünün direksiyona müdahalesine gerek duyulmuyor.

Combo kullanıcıları ana yollardan çıkmaları gerektiğinde de teknolojik destek sistemleri sayesinde kendilerini güvende hissedecekler:

Intelligrip: Grandland X’ten tanınan opsiyonel akıllı çekiş destek sistemi, gaz tepkisi, vites değişim noktaları ve tork dağılımını ayarlayarak, kum, çamur, ıslak zemin ve çamurda stabil sürüşe imkan tanıyor.

Yeni Combo’nun konfor özellikleri ile kış aylarında da keyifli sürüş mümkün olacak:

Isıtmalı Deri Direksiyon Simidi: Sınıfında tek sunulan özellik sayesinde Combo sürücüleri kışın ellerinin üşümesini düşünmeyecekler.

Isıtmalı Ön Koltuklar: Soğuğa karşı hızlı çözüm sunuyor.

Yardımcı Isıtma: Motordan bağımsız çalışan sistem, uzaktan kumanda ya da zamanlayıcı ile çalışıp aracı ısıtıyor.

Yeni Combo, Apple Carplay ve Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemi de sunuyor. Yolcular birinci ve ikinci sıra koltuklardaki USB girişleri ile akıllı cihazlarını şarj edebildikleri gibi, 230V priz ile laptoplarına da gerekli gücü sağlayabiliyorlar. Dahası, uyumlu cep telefonlarını da klima kontrollerinin altında konumlanan kablosuz şarj alanında şarj edebiliyorlar.

Aile Dostu: Geniş, ferah ve her ihtiyaca uygun

Yeni Opel Combo ne zaman satışa çıkacak?. Beş koltuklu standart versiyon 597 litre bagaj kapasitesi sunuyor. Daha fazla bagaj hacmine ihtiyaç duyanlar ise 850 litre bagaj hacmi sunan yedi koltuklu uzun versiyonu tercih edebileceker.

Yeni Combo’nun binek versiyonu Combo Life sadece geniş ve kullanışlı bir aile aracı değil, ihtiyaç durumunda hafif ticari araç rolünü de üstlenebiliyor. Arka koltukları katlandığında standart versiyonun bagaj hacmi 2.126 litreye kadar çıkıyor. Uzun versiyonda ise arka koltuklar katlandığında çarpıcı 2.693 litre bagaj hacmine ulaşılabiliyor.

Yeni Combo’nun iç mekan saklama alanları da sınıfında standartları belirleyecek. Orta alanda bulunan büyük göz 1.5 litre şişeden akıllı telefonlara, tabletlerden cüzdana kadar her şeyi alabiliyor. Arka koltukta seyahat eden yolcular opsiyonel olarak sunulan panoramik sunroof ile gökyüzünün keyfini sürebiliyor.

Dengeli, güçlü ve kendine güvenen görünüm

Yeni Combo sadece yüksek teknoloji sistemleri ve çarpıcı hacmi ile öne çıkmıyor. Aynı zamanda çarpıcı görünüme de sahip. Sınıfındaki diğer modellerle kıyaslandığında daha kısa ön çıkıntıya ve daha yüksek bir kaputa sahip. Bu nedenle daha dengeli, güçlü ve kendinden emin görünüyor. Önden bakıldığında Opel’in tasarım dilini tamamen yansıttığı görülüyor. Opel’in tipik “çift kanat” gündüz LED farları ön ızgarayla birlikte çarpıcı bir çizgi oluşturuyor ve ortada Opel logosunu saran kanatçıklara uzanıyor.

İç mekanda ise sürücü ergonomisi tasarımda öne çıkıyor. Tüm kontrollere sürücünün kolaylıkla erişebileceği toplu bir tasarım ortaya koyulmuş. Orta konsol üç ana kısıma ayrılıyor. Üst kısımda bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Hemen altında sürücü klima kontrollerine erişebilirken onun altında ise 0.5 litrelik bir şişenin sığabileceği bir saklama gözü bulunuyor. Direksiyon simidindeki ve kapı kollarındaki krom rengi detaylar da kokpite kaliteli bir hava katıyor.

Kaputun altında Opel Combo müşterileri turbo benzinli ve dizel motorlar arasından tercih yapabilecekler. Bütün seçenekler sürüş keyfi ve yakıt ekonomisini dengeleyecek şekilde tasarlandı. Bu verimli motorlara beş ve altı ileri manuel şanzımanın yanı sıra sınıfında ilk defa sekiz ileri otomatik şanzıman seçeneği de eşlik edecek.