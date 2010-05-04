Yeni Mercedes Benz E serisi ailesi karşınızda

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılında yenilenen E-Serisi ailesinin üyeleriyle Türkiye’deki ilk basın test sürüşünü gerçekleştirdi.

İstanbul’dan başlayıp Trakya Bölgesi’nde Istranca Dağları’nın eteğindeki Arcadia Bağları’na uzanan rotada gerçekleştirilen test sürüşünde tüm Mercedes-Benz E-Serisi ailesi deneyimlendi. Organizasyonda basın lansmanı yapılan, E-Serisi ailesinin en genç üyesi olan Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet Türkiye yollarına ilk kez çıktı.

Yarım asırdır Türkiye ekonomisine üretim ve istihdam alanlarında önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk‘ün Türkiye‘de ilk kez düzenlediği ve Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen basın test sürüşü organizasyonu İstanbul’da Kemer Country‘deki buluşmayla başladı. Test araçları ile Mercedes me connect uygulamasının tanıtılmasının ardından start verilen test sürüşünde, TEM otoyolu üzerinden Çerkezköy‘e ulaşan 119 kilometrelik ilk etabın sonunda Tekirdağ Pınar Bulvarı üzerindeki araç değişim noktasına ulaşıldı. Değişim noktasındaki Mandalı Restoran’da verilen kısa bir aranın ardından Trakya’nın Poyralı, Hamzabey, Tatarköy, Hamitabat köylerinden geçerek Arcadia bağlarına ulaşan 110 kilometrelik rotada Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin araçları deneyimlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat Köyü’nde sonlanan basın test sürüşünün ardından katılımcılar, Istranca Dağları‘nın altında uzanan vadide 200 hektarlık bir arazide üzüm bağları, şato tipi üretim hanesi, meyve bahçeleri, bostanları, meşe koruları ve irili ufaklı çiftlikleri ile gastronomi merkezi olarak tasarlanan Arcadia Bağları’nda düzenlenen geziye katıldı. Gece ise katılımcılar önce Bakucha Otel’in Arcadia Bağları’na hakim manzarasında gün batımı seyrinde, ardından Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerinin katıldığı akşam yemeğinde buluştu. Basın test sürüşünün ikinci gününde Hamitabat Köyü’nde sürücülerin Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin farklı modellerini deneyimleyebildiği test sürüşünün ardından katılımcılar, TEM otoyolu üzerinden İstabul’a döndü.

“E-Serisi ailesinin yeni üyeleri ile çıtayı yukarı taşıdık”

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak, yarım asırdır hedefimiz mükemmel müşteri deneyimini her alanda gerçekleştirmek oldu ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Geçen yıl Türkiye’de otomobil pazarında yeni bir satış rekoruna imza attık ve Premium Segment’in 1 numaralı markası olduk. 2017 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile yola çıktık. Bu yıl, Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin yeni üyeleri olan All-Terrain ve Coupé modellerini Türkiye’de satışa sunarak markamızın tutkunlarının beklentilerini karşılarken basın test sürüşümüzde ilk kez deneyimle fırsatı bulduğumuz E-Serisi Cabriolet‘yi de Ağustos ayında satışa sunarak çıtamızı daha da yükselttik. Kuruluşumuzun 50. yılında E-Serisi ailesi ile basın mensuplarını bir araya getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bizim için de ilk olan ve bu nedenle ayrı bir heyecan yaratan basın test sürüşümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum“ dedi.

Basın test sürüşünde deneyimlenen E-Serisi ailesi üyeleri şöyle:

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan

2016 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de satışa çıkan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, tamamı 9G-TRONIC otomatik şanzımanla kombinlenen E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d 4MATIC versiyonları ile sunuluyor. Yeni motor seçenekleri ise aracın sahip olduğu mimariyle birlikte birçok avantaj sunuyor. Daha hafif yapı ve daha fazla güç, daha atak sürüş özellikleri ve ileri seviyede sürüş keyfi anlamına geliyor. “Aklın başyapıtı” olarak tanımlanan yeni Mercedes-Benz E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile bugüne kadar yüksek konfor ve güvenlik seviyesi sunarken aynı zamanda sürücünün yükünü hafifletmeye yönelik çözümlere tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Sürücüye istediği şeride güvenli bir şekilde geçerken yardımcı olan Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve zor park manevralarını akıllı telefon üzerinden araç dışından yönetmeyi etmeyi sağlayan Araç Dışından Park Etme Yardımcısı gibi yenilikçi çözümler ise yeni E-Serisi’ni sınıfının en akıllı aracı yapıyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi All-Terrain 4MATIC

İstanbul’da 21-30 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Autoshow’da sergilenen ve aynı anda Türkiye’de satışa sunulan yeni E-Serisi All-Terrain, station wagon otomobillerin pes ettiği yollarda yerden yüksek yapısı ile standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ve AIR BODY CONTROL hava süspansiyonu ile E-Serisi All-Terrain sorunsuz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Üç farklı tasarıma sahip 19 ve 20 inç’lik jantlar sadece daha çekici bir dış görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda yerden yüksekliği ve bununla birlikte bozuk yollardaki konforu da arttırıyor. İlk etapta 195 beygirlik dört silindirli dizel motora sahip All-Terrain E 220 d 4MATIC sunuluyor. DYNAMIC SELECT donanımını standart olarak sunan All-Terrain, farklı motor, şanzıman, ESP® ve direksiyon ayarlarını beraberinde getiren beş farklı sürüş programını da barındırıyor. All-Terrain sürüş modu, asfalt dışı yollara uygun ayarların yapılmasına imkân tanıyor. Konfor odaklı olan süspansiyon sistemi ve büyük çaplı jantlar, bozuk zeminlerdeki sürüş konforunu hissedilir oranda arttırıyor. Araç yerden yüksekliği zemine göre ayarlanabiliyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé

Teknik olarak sedan versiyonu baz alan sportif lüks E-Serisi Coupé aynı zamanda Mercedes-Benz tasarımının gelmiş olduğu son noktayı gözler önüne seriyor. Türkiye’de Nisan 2017 itibarıyla satışa sunulan ve gran-tourismo sınıfına has güzelliği ileri teknoloji ile bir arada sunan yeni E-Serisi Coupé sportif lükse vurgu yapıyor. İnce tasarımlı LED stop lambaları isteğe bağlı MULTIBEAM teknolojili LED farlar eşliğinde selamlama fonksiyonu da ilk defa yeni E-Serisi Coupé’de kullanılıyor. Aracın merkezi kilidinin açılmasıyla stop lambalarındaki LED’ler içten dışa doğru ışıldıyor. Kapıların kilitlenmesiyle ise süreç dıştan içe doğru ilerliyor. Araç sahibini selamlayan stop lambalarındaki görsel şölene ön farlardaki mavi ışık huzmesi eşlik ediyor.

4.826 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.430 mm yüksekliğe sahip olan yeni E-Serisi Coupé önceki nesil ile kıyaslandığında belirgin bir büyüme ortaya koyuyor.

Vites geçişlerini son derece hızlı gerçekleştiren 9G-TRONIC otomatik şanzıman, düşük devirde sürüşe imkân tanıyor. Böylece yakıt verimliği artarken kabin içi gürültü en aza indiriliyor. Standart olarak sunulan DIRECT CONTROL özelliği ile sedana kıyasla sürüş yüksekliği 15 mm daha alçak ayarlanırken, sürüş konforundan ödün vermemek üzere konfor odaklı amortisörlerle destekleniyor. Standart olarak sunulan DYNAMIC SELECT sistemine ait orta konsoldaki kumanda üzerinden sürücü, otomobilin karakteristiğini üç tanesi “Comfort”, “Sport” ve “Sport+” olan beş farklı program üzerinden ayarlayabiliyor.

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet

Mercedes-Benz, E-Serisi ürün gamını Türkiye’de Ağustos ayı itibarıyla satışa sunduğu yeni E-Serisi Cabriolet ile tamamlıyor. Geleneksel kumaş tenteye sahip dört koltuklu cabriolet otomobil, dört kişilik geniş yaşam alanını, uzun yol konforunu ve modern teknolojiyi bir arada sunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan elektrikli rüzgâr deflektörü AIRCAP ve standart olan ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF gibi donanımlarla üstü açık sürüş keyfi yeni bir boyuta taşınıyor. Ayrıca E-Serisi Cabriolet ilk kez dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile de donatılabiliyor. Üstü kapalı kullanıldığında E-Serisi Coupé ile aynı silueti sergileyen E-Serisi Cabriolet, coupé kardeşiyle aynı zarif çizgilere ve gövde ölçülerine sahip. Sedan modelden 15 mm daha alçak olan yürüyen aksam, Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin lüks sportif görünümünü desteklerken standart olarak sunulan AMG paketini 19 inçlik jantları sportif görünümü tamamlıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin S-Serisi Cabriolet modelinden alınan kumaş tentesi; koyu kahve, lacivert, koyu kırmızı veya siyah olmak üzere 4 renk alternatifiyle sunuluyor. Tam elektrikli akustik tente, kapsamlı yalıtım uygulamaları ile rüzgâr ve yol gürültüsünü en düşük seviyeye indiriyor.

Bagaj 385 litre (tente açıkken 310 litre) hacimle günlük kullanıma uygun bir yapı sergiliyor. Sportif tasarımlı 4 adet bağımsız koltuk, güçlü yan yükseltileri ve standart olarak sunulan ense bölgesi ısıtma sistemi AIRSCARF ile benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ederken, otomatik emniyet kemeri uzatma sistemi de standart olarak sunuluyor.

Özel olarak geliştirilen iklimlendirme sistemi, üstü açık veya üstü kapalı sürüşleri algılıyor ve iklimlendirmeyi buna göre uyarlıyor.

Mercedes connect me ve Araç Dışından Park Etme Yardımcısı

Mercedes-Benz, me connect hizmelerini Türkiye’de ilk kez E-Serisi ile birlikte sunuyor. Basın test sürüşünde tanıtılan Mercedes connect me uygulaması ve bununla birlikte COMAND donanımına sahip araçlarda beraberinde gelen Araç Dışından Park Etme Yardımcısı, Bluetooth® üzerinden sisteme bağlanan Android ve iOS akıllı telefonlar ile kumanda ediliyor.

Araç Dışından Park Etme Yardımcısı dar park alanları ve garajlardaki zor park manevralarını kolaylaştırılıyor. Park yerinden çıkma manevrasından önce aracın kilitleri açılıyor. Ardından daha önce sisteme tanımlanan akıllı telefonu araç sistemine bağlayabiliyor ve araca maksimum 3 metre uzaklıktaki sürücü aracı park yerinden uzaktan kumandayla çıkartabiliyor. Park etmek için ise sistem tarafından önerilen ve önceden sisteme tanımlanmış olan; dikey veya paralel, sol veya sağ, önden veya geri geri olmak üzere park senaryolarından birinin seçilmesi gerekiyor. Ardından araç dışına çıkılarak harekete geçirilebiliyor. Sistem, sürücü akıllı telefon üzerinden herhangi bir müdahalede bulunmadıkça tercih edilen manevra senaryosuna uygun olarak manevrayı otonom olarak gerçekleştiriyor. Süreci dışarıdan gözlemleyen sürücü bütün manevra boyunca aracın sorumluluğunu üstleniyor.