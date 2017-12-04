CARMEDYA.COM – 2018 Mercedes-Benz A-Serisi son dönemde trend haline gelen hibrit kombinasyona da sahip olacak.

Yeni Mercedes-Benz A serisi hibrit olarak da gelecek

Bu iddia otomobilin iç mekan fotoğraflarından sonra ortaya çıktı. Fotoğrafların birinde gösterge panelinin sol alt köşesinde aracın hibrit olduğunu belirten bir ibarenin yer aldığı görülüyor. Bu panelde pil ile ne kadar gidebileceğiniz net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fotoğrafta 36 km menzilin yer aldığı görülüyor. Pilin %25’inin bittiğini göze alırsak model tam dolu pil ile 50 km değerinde bir menzile sahip olacağı düşünülüyor. Modelde büyük ihtimal ile 48 V’luk bir pil ile gelecek. Modelin tamamen elektrikli bir modelinin olup olmayacağı şimdilik merak konusu.