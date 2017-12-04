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Yeni Mercedes-Benz A serisi hibrit olarak da gelecek

Yazan Alper Güler -
Mercedes Benz A serisi iç mekan

CARMEDYA.COM – 2018 Mercedes-Benz A-Serisi son dönemde trend haline gelen hibrit kombinasyona da sahip olacak.

Yeni Mercedes-Benz A serisi hibrit olarak da gelecek

Bu iddia otomobilin iç mekan fotoğraflarından sonra ortaya çıktı. Fotoğrafların birinde gösterge panelinin sol alt köşesinde aracın hibrit olduğunu belirten bir ibarenin yer aldığı görülüyor. Bu panelde pil ile ne kadar gidebileceğiniz net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fotoğrafta 36 km menzilin yer aldığı görülüyor. Pilin %25’inin bittiğini göze alırsak model tam dolu pil ile 50 km değerinde bir menzile sahip olacağı düşünülüyor. Modelde büyük ihtimal ile 48 V’luk  bir pil ile gelecek. Modelin tamamen elektrikli bir modelinin olup olmayacağı şimdilik merak konusu.

Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

http://www.carmedya.com

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