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Yeni Jeep Wrangler yüzünü gösterdi

Yazan Önder Canözer -
Jeep Wrangler

CARMEDYA.COM – Jeep markasının başarılı temsilcilerinden Wrangler , yeni nesliyle otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Jeep Wrangler yüzünü gösterdi

Geleneksel Wrangler tasarım öğelerini bünyesinde barındıran SUV, verimli motor ve şanzıman seçenekleri, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, konfor ve güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor.

Jeep Wrangler

İkonik yedili ızgara, maskülen tasarım hatları, sembolik yuvarlak farları ve kare stop grubuyla dikkat çekiyor. Ayrıca geçmişle bağlarını sürdüren Yeni Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesine sahip. Ek olarak işçilik seviyesiyle dikkat çekerken, karoser seçeneklerinde sunulan çeşitlilik de macera sever 4×4 tutkunlarına hitap ediyor. Katlanabilen ön camı, farklı kapı sayısına sahip karoser kombinasyonu ve tamamen açılabilen tavan yapısıyla Yeni Wrangler, 29 Kasım’da Los Angeles Auto Show’da boy gösterecek.

Jeep Wrangler

Önder Canözer

1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya’yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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