CARMEDYA.COM – Jeep markasının başarılı temsilcilerinden Wrangler , yeni nesliyle otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Jeep Wrangler yüzünü gösterdi

Geleneksel Wrangler tasarım öğelerini bünyesinde barındıran SUV, verimli motor ve şanzıman seçenekleri, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, konfor ve güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor.

İkonik yedili ızgara, maskülen tasarım hatları, sembolik yuvarlak farları ve kare stop grubuyla dikkat çekiyor. Ayrıca geçmişle bağlarını sürdüren Yeni Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesine sahip. Ek olarak işçilik seviyesiyle dikkat çekerken, karoser seçeneklerinde sunulan çeşitlilik de macera sever 4×4 tutkunlarına hitap ediyor. Katlanabilen ön camı, farklı kapı sayısına sahip karoser kombinasyonu ve tamamen açılabilen tavan yapısıyla Yeni Wrangler, 29 Kasım’da Los Angeles Auto Show’da boy gösterecek.