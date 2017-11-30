CARMEDYA.COM – Yeni Jeep Wrangler tanıtıldı. Yeni Jeep Wrangler yükseltilmiş süspansiyonları, yeni yan basamak sistemi ve çerçeve şasi sistemiyle karşımızda.

Yeni Jeep Wrangler tanıtıldı

Model motorlar açısından, FCA’dan tanıdığımız 3.6 litrelik V6 ile geliyor. Bu motor 285 hp güç üretiyor. Modelde sunulan en büyük değişim ise yeni 2.0 litrelik ünite. dört silindirli bu makine, 268 hp güç üretecek. Bu motor iki veya dört tekerden çekiş sistemiyle sunulacak. 2018 Jeep Wrangler sabit ve açılabilir tavan seçeneklerine sahip. Araç Sport, Sport S ve Rubicon donanım seçenekleriyle geliyor. Ayrıca iki ve dört kapılı karoser seçenekleri de araçta sunuluyor. 33 inçlik off-road lastikler, Anti-roll barlar ve güçlendirilmiş çamurluklar modeli iddialı gösteriyor.