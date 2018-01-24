CARMEDYA.COM – Opel Insignia, Avrupa genelinde satışa sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeden 100 bin satış adetine ulaşdı. Almanya’da Rüsselsheim fabrikasında üretilen yeni Insignia modelinin Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer gövde tipleri mevcut.

Yeni Opel Insignia şimdiden 100 Bin adet sattı

Ülkemizde de Haziran 2017’de satışa sunulduğu günden itibaren Insignia yaklaşık 5 bin adet’lik satışa ulaştı. Insignia 6 ileri otomatik ve manuel şanzıman seçenekleriyle 1.6 Dizel ve 1.5 Benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor. Güçlü 2.0 motor seçeneklerinde ise dört çeker sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman şeçeneği standart olarak sunuluyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen motor-şanzıman seçeneği ise 1.6 litre 136 hp dizel-otomatik oldu.

Yeni Opel Insignia 140 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ülkemizde yoğun talep gören 1.6 Dizel-Otomatik seçeneği ise 167 bin 400 TL’den başlıyor.