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Yeni Opel Insignia şimdiden 100 Bin adet sattı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Opel Insignia

CARMEDYA.COM – Opel Insignia, Avrupa genelinde satışa sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeden 100 bin satış adetine ulaşdı. Almanya’da Rüsselsheim fabrikasında üretilen yeni Insignia modelinin Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer gövde tipleri mevcut.

Yeni Opel Insignia şimdiden 100 Bin adet sattı

Opel Insignia

Ülkemizde de Haziran 2017’de satışa sunulduğu günden itibaren Insignia yaklaşık 5 bin adet’lik satışa ulaştı. Insignia 6 ileri otomatik ve manuel şanzıman seçenekleriyle 1.6 Dizel ve 1.5 Benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor. Güçlü 2.0 motor seçeneklerinde ise dört çeker sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman şeçeneği standart olarak sunuluyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen motor-şanzıman seçeneği ise 1.6 litre 136 hp dizel-otomatik oldu.

Opel Insignia

Yeni Opel Insignia 140 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ülkemizde yoğun talep gören 1.6 Dizel-Otomatik seçeneği ise 167 bin 400 TL’den başlıyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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