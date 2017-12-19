Yeni Hyundai Veloster kameralara yakalandı

CARMEDYA.COM – Birinci nesil modelin genel şeklini koruyacak olsa da, tamamen yeni olan Hyundai Veloster açıkça kameralara yakalandı.

Tasarımda neler var?

Model tasarımda daha dikey hava girişleriyle ön plana çıkıyor. Yeni ızgara grubu ve LED DRLs farlar ile model göze hoş görünüyor. Ayrıca yeni bir tampon tasarımı da modele eklenmiş. Modelde tasarım anlamında BMW modellerinden esinlenen bir anlayış göze çarpıyor.

Farlara baktığımızda ise Focus RS’in far grubu tasarımı akıllara geliyor. Arka bölümde de yeni bir tampon grubu kullanılmış. Ortada toplanmış egzoz boruları dikkat çekiyor. Performans konusunda model 1.6 veya 1.4 litrelik bir motor seçeneği sunabilir. 7 ileri çift kavramalı şanzıman seçeneği de müşterilere sunulabilir.