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Yeni Hyundai Veloster kameralara yakalandı

Yazan Alper Güler -
yeni hyundai veloster

CARMEDYA.COM – Birinci nesil modelin genel şeklini koruyacak olsa da, tamamen yeni olan Hyundai Veloster açıkça kameralara yakalandı.

yeni hyundai veloster

Tasarımda neler var?

Model tasarımda daha dikey hava girişleriyle ön plana çıkıyor. Yeni ızgara grubu ve LED DRLs farlar ile model göze hoş görünüyor. Ayrıca yeni bir tampon tasarımı da modele eklenmiş. Modelde tasarım anlamında BMW modellerinden esinlenen bir anlayış göze çarpıyor.

yeni hyundai veloster

Farlara baktığımızda ise Focus RS’in far grubu tasarımı akıllara geliyor. Arka bölümde de yeni bir tampon grubu kullanılmış. Ortada toplanmış egzoz boruları dikkat çekiyor. Performans konusunda model 1.6 veya 1.4 litrelik bir motor seçeneği sunabilir. 7 ileri çift kavramalı şanzıman seçeneği de müşterilere sunulabilir.

Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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