Yeni Hyundai Accent Karşınızda

CARMEDYA.COM – Hyundai Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni Hyundai Accent modelin tanıttı. Güney Koreli otomobil üreticisi, eski modelden çokta ayrılmayarak yeni modeli ortaya çıkardı. Marka 1.6 litre ödrt silindirli motoru revizede etmeyi unutmadı. 132 Hp güç sağlayan model tork konusunda da 4.5 Nm artış gösterdi. Ara hızlanmada da iyileştirmeler sağlayan marka performans konusunda müşterilerini memnun edecek gibi.

Bu motor 2 farklı şanzıman ile kombine edilmiş. İlki 6 ileri manuel şanzıman. Diğeri ise 6 ileri otomatik. Düşük sürtünme oranına sahip segman teknolojisi, ECU yazılımı ve değişken yakıt basıncı modülü ile model selefine göre %7 daha az yakıt tüketecek.

Bu özelliklerin yanı sıra aktarma organları geliştirilmiş. Ön hava yastığı pozisyonuda iyileştirilen modelde daha çok esnek yan üyeler kullanılmış. Bunlara ek olarak ise şehir içi acil durum freni ve geri görüş kamerası da modelin dikkat çekici ayrıntılarında.