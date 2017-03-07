Yeni Honda Type R Cenevre’de Tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, 2017 Cenevre Otomobil Fuarında yeni Type R’ı tanıttı. Seri üretime hazır haliyle sergilenen yeni Honda Type R, daha önceki modelleri gibi Type R geleneğine bağlı kalarak yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfının en dinamik ve en hızlı otomobillerinden biri olmayı sürdürecek.

Yeni Type R, yeni Honda Civic Hatchback modelinin teknik yapısından yararlanıyor. Honda mühendisleri yüksek performans beklentilerini karşılamak üzere teknik yapıyı kapsamlı bir şekilde revize ettiler. Kullanılan yüksek dayanımlı hafif alaşım malzemeler sayesinde yeni Type R’ın burulma direnci önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 38 oranında arttırıldı.

Motor gücünün tekerleklerde neden olduğu baskının direksiyona yansımanı azaltmak ve daha dinamik bir sürüş karakteri elde etmek üzere standart Civic Hatchback modelinin MacPherson tipi ön süspansiyonu elden geçirilirken yeni bağımsız arka süspansiyonun çapraz bağlantıları da güçlendirildi.

Yüksek performanslı 2,0 litrelik VTEC-TURBO motor

Birçok ödül alan önceki nesilde kullanılan 2,0 litrelik VTEC-TURBO benzinli motor yeni Type R’da da kullanılıyor. Elden geçirilen motor 320 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor işletim sistemi, gaz emirlerine daha çabuk cevap verecek ve daha dinamik bir sürüş sunacak şekilde yeniden programlandı. Motorun üretmiş olduğu güç altı vitesli manuel şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor.

Yüksek performanslı kullanımlar göz önüne alınarak aerodinamik açıdan da optimize yeni Honda Type R’da hava akışını iyileştirmek üzere düz bir zemin, geniş hava girişleri, daha hafif çamurluklar ve havayı akıcı bir şekilde ileten tasarımıyla yeni spoyler olmak üzere önlem paketi devreye giriyor. Aerodinamik açıdan yere basma kuvvetiyle kaldırma kuvveti arasındaki ideal dengeyi tesis eden yeni Honda Type R yüksek hızlarda mükemmel bir diz gidiş kararlılığı sergiliyor.

Yeni Type R için geliştirilen ve kullanım şekline göre sürücüye araç ayarlarını değiştirme imkanı sunan sürüş modları kullanım kolaylığını destekliyor. ‘Comfort’, ‘Sport’ ve ‘+R’ olmak üzere farklı sürüş modları sunan sistem, seçilen sürüş moduna bağlı olarak amortisör sertliğini, direksiyon sertliğini ve gaz tepkilerini ayarlıyor.

10’uncu nesil Civic Hatchback ile birlikte Honda’nın İngiltere tesislerinde Temmuz ayında üretimine geçilmesi planlanan yeni Honda Type R, 2017 Ekim ayında satışa sunulacak.