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Yeni Honda Gold Wing Türkiye’de

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2018 GL1800 Goldwing

CARMEDYA.COM – Honda, Türkiye’deki Gold Wing kullanıcıları ile bir araya geldi. Amiral gemisi modeli yeni Gold Wing’in Türkiye’deki ilk tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Honda Gold Wing Türkiye’de

2018 GL1800 Goldwing

Gold Wing, çift salıncaklı ön süspansiyon ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman gibi özelliklerle motosiklet sektörünün dünyadaki ilklerini temsil etmeye devam etmeyi hedefliyor. Yeniden tasarlanan Honda Gold Wing daha agresif ve daha kompakt; yassı biçimli altı silindirli eşsiz motor silindir başına 4 supap özelliğine sahip. Elektrik Kontrollü Gaz Kolu, 4 farklı sürüş modu, Honda Seçilebilir Tork Kontrol Sistemi ve Yokuşta Kalkış Desteği ile birlikte sunuluyor.

Yeni şasi, alüminyum şasi çerçevesini, dünyada bir ilk olan çift salıncaklı ön süspansiyon sistemini içeriyor. Tek taraflı Pro-Arm süspansiyon, arka yay ön yükleme ayarında olduğu şekilde elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Smart Key (Akıllı Anahtar Sistemi) ve Apple CarPlay de standart donanım olarak sunuluyor. Tamamıyla yeni, üçüncü nesil Honda’nın benzersiz Çift Kavramalı Şanzımanı da yedi vitesli olarak Gold Wing’deki yerini alıyor.

Gold Wing Bagger, hem manuel hem de DCT’li (Çift Kavramalı Şanzıman) şanzıman seçenekleri ile Motobike 2018 Fuarı ile birlikte satışa sunulacak. Manuel şanzımanlı versiyonda sadece mavi renk ile DCT şanzımanlı versiyonda ise kırmızı seçeneği ile tercih edilebilecek. GL1800 Gold Wing Bagger’da ise DCT şanzımana sahip versiyonda gümüş renk, manuel şanzımana sahip modele ise kırmızı renk ile sunulacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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