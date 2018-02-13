CARMEDYA.COM – Honda, Türkiye’deki Gold Wing kullanıcıları ile bir araya geldi. Amiral gemisi modeli yeni Gold Wing’in Türkiye’deki ilk tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni Honda Gold Wing Türkiye’de

Gold Wing, çift salıncaklı ön süspansiyon ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman gibi özelliklerle motosiklet sektörünün dünyadaki ilklerini temsil etmeye devam etmeyi hedefliyor. Yeniden tasarlanan Honda Gold Wing daha agresif ve daha kompakt; yassı biçimli altı silindirli eşsiz motor silindir başına 4 supap özelliğine sahip. Elektrik Kontrollü Gaz Kolu, 4 farklı sürüş modu, Honda Seçilebilir Tork Kontrol Sistemi ve Yokuşta Kalkış Desteği ile birlikte sunuluyor.

Yeni şasi, alüminyum şasi çerçevesini, dünyada bir ilk olan çift salıncaklı ön süspansiyon sistemini içeriyor. Tek taraflı Pro-Arm süspansiyon, arka yay ön yükleme ayarında olduğu şekilde elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Smart Key (Akıllı Anahtar Sistemi) ve Apple CarPlay de standart donanım olarak sunuluyor. Tamamıyla yeni, üçüncü nesil Honda’nın benzersiz Çift Kavramalı Şanzımanı da yedi vitesli olarak Gold Wing’deki yerini alıyor.

Gold Wing Bagger, hem manuel hem de DCT’li (Çift Kavramalı Şanzıman) şanzıman seçenekleri ile Motobike 2018 Fuarı ile birlikte satışa sunulacak. Manuel şanzımanlı versiyonda sadece mavi renk ile DCT şanzımanlı versiyonda ise kırmızı seçeneği ile tercih edilebilecek. GL1800 Gold Wing Bagger’da ise DCT şanzımana sahip versiyonda gümüş renk, manuel şanzımana sahip modele ise kırmızı renk ile sunulacak.