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Yeni Honda Civic dizel kaç paradan satılacak?

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX Dynamic

CARMEDYA.COM – Yeni honda Civic dizel satışa çıktı. Model dizel motoru ile özellikle Türkiye pazarında ilgi görecek gibi görünüyor. Modelin fiyatı hangi seviyeden başlıyor?

Yeni Honda Civic dizel kaç paradan satılacak?

Dizel için fiyatlandırma, giriş seviyesinde 6 vitesli manuel şanzıman ile 27,620 $ ‘dan başlıyor. SE, SR ve EX seviyelerinde de belirtilen , 1.0-litrelik üç silindirli benzinli motor ile geliyor. EX 34,216 $’dan başlar. Opsiyonel Tech Pack 824 $’dan başlıyor. Dizel motorlu versiyon 1.6 litrelik hacimle geliyor. Bu motor 120 HP güç ve 300 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 hızlanmasını model 10.4 saniyede tamamlıyor. Modelin ortalama tüketim değeri 3.7 litre.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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