CARMEDYA.COM – Yeni honda Civic dizel satışa çıktı. Model dizel motoru ile özellikle Türkiye pazarında ilgi görecek gibi görünüyor. Modelin fiyatı hangi seviyeden başlıyor?

Yeni Honda Civic dizel kaç paradan satılacak?

Dizel için fiyatlandırma, giriş seviyesinde 6 vitesli manuel şanzıman ile 27,620 $ ‘dan başlıyor. SE, SR ve EX seviyelerinde de belirtilen , 1.0-litrelik üç silindirli benzinli motor ile geliyor. EX 34,216 $’dan başlar. Opsiyonel Tech Pack 824 $’dan başlıyor. Dizel motorlu versiyon 1.6 litrelik hacimle geliyor. Bu motor 120 HP güç ve 300 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 hızlanmasını model 10.4 saniyede tamamlıyor. Modelin ortalama tüketim değeri 3.7 litre.