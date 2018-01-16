CARMEDYA.COM – Ford, Detroit Auto Show’da yeni Ford Ranger’ı tanıttı. Model yeni tasarımı ve motor seçeneği ile dikkat çekiyor. Otomobil selefine göre daha olgun görünüyor.

Yeni Ford Ranger tanıtıldı

ABD’de orta ölçekli kamyonlar için artan talep nedeniyle, Ford geliştirilen yeni Ranger’ı tanıttı. 2011 yılından bu yana Ranger elden geçmemişti. Bu kez Kuzey Amerika pazarına da sunulacak olması, modelin elden geçmesini sağladı. Bağımsız ön ve arka aks sayesinde otomobilin arazi yeteneği geliştirilmiş. Birde iki ve dört tekerlekten çekişi sistemi de modelde yer alıyor.

Modelde 2.3 litrelik EcoBoost motor yer alıyor. 10 vitesli otomatik şanzıman tek seçenek olarak sunuluyor. Ancak otomobilin teknik verisi henüz açıklanmamış. Otomobilde adaptif Cruise kontrol sistemi sistemi bulunuyor. Teknolojik donanım olarak Şerit Takip Asistanıda otomobilde sunuluyor. Yeni Ford Ranger 2019’da satışa çıkacak. Model şirketin Michigan Montaj Fabrikasında yapılacak.