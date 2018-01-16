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Yeni Ford Ranger tanıtıldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2019 FordRanger

CARMEDYA.COM – Ford, Detroit Auto Show’da yeni Ford Ranger’ı tanıttı. Model yeni tasarımı ve motor seçeneği ile dikkat çekiyor. Otomobil selefine göre daha olgun görünüyor.

Yeni Ford Ranger tanıtıldı

2019 FordRanger

ABD’de orta ölçekli kamyonlar için artan talep nedeniyle, Ford geliştirilen yeni Ranger’ı tanıttı. 2011 yılından bu yana Ranger elden geçmemişti. Bu kez Kuzey Amerika pazarına da sunulacak olması, modelin elden geçmesini sağladı. Bağımsız ön ve arka aks sayesinde otomobilin arazi yeteneği geliştirilmiş. Birde iki ve dört tekerlekten çekişi sistemi de modelde yer alıyor.

Modelde 2.3 litrelik EcoBoost motor yer alıyor. 10 vitesli otomatik şanzıman tek seçenek olarak sunuluyor. Ancak otomobilin teknik verisi henüz açıklanmamış. Otomobilde adaptif Cruise kontrol sistemi sistemi bulunuyor. Teknolojik donanım olarak Şerit Takip Asistanıda otomobilde sunuluyor. Yeni Ford Ranger 2019’da satışa çıkacak. Model şirketin Michigan Montaj Fabrikasında yapılacak.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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