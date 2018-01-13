Buradasınız
Home > Haberler > Ford > Yeni Ford Focus RS BTCC yarışı için hazır

Yeni Ford Focus RS BTCC yarışı için hazır

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2018 ford focus rs btcc raceR

CARMEDYA.COM – 27 yıllık bir yokluğun ardından ‘RS’ rozetli Focus, Autosport Uluslararası Şov’da boy gösterdi. Model British Touring Car Championship’de (BTCC) geri dönüyor.

Yeni Ford Focus RS BTCC yarışı için hazır

2018 ford focus rs btcc raceR

Kapalı sezonda Motorbase tarafından tasarlanan ve inşa edilen model, yarışçı Sierra Cosworth RS500’ün küllerinden yeniden doğmuş. Takım Müdürü David Bartrum “Ben bir Ford fanatiğiyim ve RS Cosworths ile yarıştığımdan beri DNA’mda bu dinamikler var. Bu yüzden yaşanmış duyguları Motorsport istikrarı ile BTCC’ye geri getirmek için çalışıyoruz” dedi. Ekip şefi bu otomobil için çok uğraştıklarını söyledi.

Otomobilde ağırlıklı olarak sarı renk kullanılmış. Daha büyük ön splitter, yan etekler ve arka kanat modele konumlandırılmış. Ayrıca çamurlukların şişirilmiş olması da gözlerden kaçmıyor. Çok kollu jant grubu yarış araçlarındaki klişenin aksine kırmızı renkli olarak tasarlanmış. Tvan ve gövde rengi birbirinden ayrı olarak tutulmuş.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

Toyota’dan Hibrit Otomobil Rekoru

ALD Automotive Büyümeye Devam Ediyor

Yukarı