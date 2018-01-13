CARMEDYA.COM – 27 yıllık bir yokluğun ardından ‘RS’ rozetli Focus, Autosport Uluslararası Şov’da boy gösterdi. Model British Touring Car Championship’de (BTCC) geri dönüyor.

Yeni Ford Focus RS BTCC yarışı için hazır

Kapalı sezonda Motorbase tarafından tasarlanan ve inşa edilen model, yarışçı Sierra Cosworth RS500’ün küllerinden yeniden doğmuş. Takım Müdürü David Bartrum “Ben bir Ford fanatiğiyim ve RS Cosworths ile yarıştığımdan beri DNA’mda bu dinamikler var. Bu yüzden yaşanmış duyguları Motorsport istikrarı ile BTCC’ye geri getirmek için çalışıyoruz” dedi. Ekip şefi bu otomobil için çok uğraştıklarını söyledi.

Otomobilde ağırlıklı olarak sarı renk kullanılmış. Daha büyük ön splitter, yan etekler ve arka kanat modele konumlandırılmış. Ayrıca çamurlukların şişirilmiş olması da gözlerden kaçmıyor. Çok kollu jant grubu yarış araçlarındaki klişenin aksine kırmızı renkli olarak tasarlanmış. Tvan ve gövde rengi birbirinden ayrı olarak tutulmuş.