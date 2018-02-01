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Yeni Ford Focus Nisan’da ortaya çıkacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2019 Ford Focus

CARMEDYA.COM – Yeni nesil Ford Focus neredeyse hazır. Ancak otomobil Mart ayı başında ortaya çıkacak. Otomobil  2018 Cenevre Motor Show’da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Yeni Ford Focus Nisan’da ortaya çıkacak

2019 Ford Focus

Aslında, Ford yeni kompakt modelini Nisan ayında piyasaya çıkacaktı. Tasarım olarak en yeni Fiesta’nın hatlarından esinlenecek. 2019 Ford Focus’un, bu yıl beş kapılı bir hatchback olarak piyasaya çıkması bekleniyor . Sedan SW ve ST  versiyonu sırasıyla onu takip edecek. Ürün serisi , ST-Line ve Vignale sürümleri de dahil olmak üzere üç farklı donanımla satışa sunulacak. Motor seçeneği olarak iki dizelin katıldığı ürün gamına,  1.0 litrelik, 1.5 litrelik ve 2.0 litrelik EcoBoost benzinli motorlarda dahil olacak. Bunun yanında iki elektrikli seçenekte eklenecek. Manuel şanzımanla ilgilenmeyenler isteğe bağlı olarak çift kavramalı otomatik şanzıman ile de gelecek.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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