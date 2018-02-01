CARMEDYA.COM – Yeni nesil Ford Focus neredeyse hazır. Ancak otomobil Mart ayı başında ortaya çıkacak. Otomobil 2018 Cenevre Motor Show’da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Yeni Ford Focus Nisan’da ortaya çıkacak

Aslında, Ford yeni kompakt modelini Nisan ayında piyasaya çıkacaktı. Tasarım olarak en yeni Fiesta’nın hatlarından esinlenecek. 2019 Ford Focus’un, bu yıl beş kapılı bir hatchback olarak piyasaya çıkması bekleniyor . Sedan SW ve ST versiyonu sırasıyla onu takip edecek. Ürün serisi , ST-Line ve Vignale sürümleri de dahil olmak üzere üç farklı donanımla satışa sunulacak. Motor seçeneği olarak iki dizelin katıldığı ürün gamına, 1.0 litrelik, 1.5 litrelik ve 2.0 litrelik EcoBoost benzinli motorlarda dahil olacak. Bunun yanında iki elektrikli seçenekte eklenecek. Manuel şanzımanla ilgilenmeyenler isteğe bağlı olarak çift kavramalı otomatik şanzıman ile de gelecek.