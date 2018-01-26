CARMEDYA.COM – Ford, yeni 2.0L Ford EcoBlue motorunu ticari araçlarında sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayında Transit kamyonet ve van versiyonlarında sunulmaya başlanan EcoBlue dizel motor serisi önümüzdeki dönemde Transit Custom ve Tourneo Custom’da da görev alacak.

Yeni EcoBlue motor, Ford’a güç veriyor

2.0L EcoBlue motor, yerini alacağı 2.2L Duratorq’tan daha düşük hacimli olmakla birlikte yakıt tasarrufu, performans ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de üretilecek 2.0L EcoBlue motorda, gelişmiş ticari araç deneyimine sahip Ford Otosan Ar-Ge mühendislerinin de imzası bulunuyor.

Üretimi Ford Otosan İnönü fabrikasında gerçekleştirilerek Transit ve Custom modellerinde sunulan 2.2L Duratorq TDCi motorun yerine geçmeye hazırlanıyor. Sessiz yapısının yanı sıra düşük yakıt tüketimi, alt devirlerde daha yüksek tork değeri ve daha fazla güç ile ön plana çıkıyor.

Düşük devirlerde yüzde 20 daha fazla tork

2.0L hacmindeki 4 silindirli motor, sürtünmeyi azaltan inovatif tasarımlarıyla 2.2L motora oranla yüzde 13 oranında yakıt tasarrufu sunuyor. Yepyeni motor mimarisi ile Euro 6 standartlarını da karşılayan son derece düşük NOx ve CO2 salım değerlerine ulaşıyor. Turboşarj sistemi ile düşük devirlerde yüzde 20 daha fazla tork değeri sunan yeni Ford EcoBlue, rölantide 4 desibel daha düşük gürültü ile binek araçlardaki ses seviyesini ticari araç müşterilerine sunabiliyor.

2.0L Yeni Ford EcoBlue dizel motor; 105 PS, 130 PS ve 170 PS’lik üç farklı güç ile ticari araç ailesinde görev alırken motorun teknolojisi 240 PS güce kadar dayanıklılık gösteriyor. EcoBlue dizel motor, Ford’un binek otomobillerinde de 1.5L versiyonuyla sunuluyor.