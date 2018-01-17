CARMEDYA.COM – BMW X2 modelini Detroit Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Sportif tasarıma sahip olan model, küçük SUV sınıfında markanın temsilcisi oluyor.

Yeni BMW X2 Detroit’te sahne aldı

Modelin alt yapısı X1 modeline dayanıyor. X2 bu modelden daha kısa ve daha alçak. İç tasarım konusunda BMW modellerinden hatırladığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Parlak siyah döşemeler modelin iç mekanını şık kılmış. Orta konsolda 6.5 inçlik ekran yer alıyor. Bunu isterseniz 8.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile de değiştirebiliyorsunuz.

2.0 litre TwinPower Turbo dört silindirli motor ile gelecek olan model, 228 HP güç ve 349 Nm tork değeri üretiyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen model 0-100 hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 230 km/s. 2018 BMW X2, bu baharda Amerika’da satışa çıkacak ve fiyatlandırma 38.400 $ ‘dan başlıyor .