CARMEDYA.COM – Yeni BMW M8 ‘in İç Mekanı ortaya çıktı. Normal 8 Serisi veya M8’den bahsediyorsak da, otomobil üretime yakınken bir detay daha ortaya çıktı.

Yeni BMW M8 ‘in İç Mekanı ortaya çıktı

Genel kabin tasarımı halen çok bilinmiyor olsa da, 8-Serisi Konseptinde gördüğümüz düğmelerin ve anahtarların aynı konfigürasyonuna sahip oldukları görünüyor. Direksiyon simidi ve orta konsolu bu fotoğrafta kısmen görebilirsiniz. Direksiyon, 7 Serisi’yle oldukça benzer. Gösterge paneli konseptte gördüğümüz tasarıma benzer. M8 son derece iyi kamufle ediliyor.

Performansa gelince, 4.4 litrelik TwinPower turbo V8’den , 600 HP civarında güç ve 750 Nm tork elde edilmesi bekleniyor. M8 ve M8 Cabrio’yu içeren BMW’nin tüm yeni 8 Serisi serisi, önümüzdeki sene showroom’lara ulaşacak.