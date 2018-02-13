CARMEDYA.COM – Yeni Audi A8’in arka koltuğunda bulunan ve bir akıllı telefon boyutlarındaki dokunmatik kumanda bulunuyor. Arka koltuktaki yolcular ortam aydınlatmasından, havalandırmaya kadar otomobilin birçok özelliğini kontrol edebiliyor.

Yeni Audi A8 ile kontrol sizde

Audi’nin Amiral Gemisi, A8 salonu andıran iç tasarımı ile öne çıkıyor. Özelliklerin başında, “Arka koltuk merkezi kontrol kumandası (Rear Seat Remote)” geliyor.

Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak kullanılıyor. Yolcular, bu kumanda ile ortam aydınlatması, yeni HD Matrix okuma ışıkları, masaj koltukları ayarlayabiliyor Ayrıca koltuk ayarları, bilgi-eğlence sistemi, iklimlendirme ayarları, müzik ve arka camlardaki güneşlikler gibi birçok fonksiyonu kontrol edebiliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki kumanda ile, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmaları da gerçekleştirilebiliyor.