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Yeni Audi A8 ile kontrol sizde

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Audi A8

CARMEDYA.COM – Yeni Audi A8’in arka koltuğunda bulunan ve bir akıllı telefon boyutlarındaki dokunmatik kumanda bulunuyor. Arka koltuktaki yolcular ortam aydınlatmasından, havalandırmaya kadar otomobilin birçok özelliğini kontrol edebiliyor.

Yeni Audi A8 ile kontrol sizde

Audi A8

Audi’nin Amiral Gemisi, A8 salonu andıran iç tasarımı ile öne çıkıyor. Özelliklerin başında, “Arka koltuk merkezi kontrol kumandası (Rear Seat Remote)” geliyor.

Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak kullanılıyor. Yolcular, bu kumanda ile ortam aydınlatması, yeni HD Matrix okuma ışıkları, masaj koltukları ayarlayabiliyor Ayrıca koltuk ayarları, bilgi-eğlence sistemi, iklimlendirme ayarları, müzik ve arka camlardaki güneşlikler gibi birçok fonksiyonu kontrol edebiliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki kumanda ile, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmaları da gerçekleştirilebiliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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