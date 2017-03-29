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Yeni Audi A8 Nasıl Görünecek?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Audi, amiral gemisi olan A8’i yenilemeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde casus fotoğraflarla kameralara yakalanan modelin nasıl görüneceği hakkında çizim firmaları bir kaç resim yayınladı.

Kamuflajlı halinden esinlenerek ortaya çıkan resimlerden ilki Jan Peisert tarafından çizildi. Kamuflajlı haline en yakın olduğu bilinen bu fotoğraf, fazlasıyla dikkat çekti. Modelin daha geniş ön ızgaraya ve keskin hatlarla ön plana çıktığı görünüyor. Eylül ayında düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkması beklenen model hakkında sizlerin görüşleri neler?

 

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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