CARMEDYA.COM – Kısa bir teaser kampanyasının ardından Audi yeni A7 Sportback’i tanıttı. Prolog konseptinden ilham alarak tasarlanan Audi A7, farklı far tasarımı ve sportif hava girişleri ile dikkat çekiyor.

Yeni Audi A7 Sportback Tanıtıldı

Geniş bir tek çerçeveli ızgarayla şık çıtası yükseltilen model daha kaslı görünüyor.

Teknoloji üssü

Yeni Audi A7 Sportback dışarısı gibi içeride de teknoloji konusunda başarılı işler çıkaran bir kokpit sunuyor. İki dokunmatik ekranla donatılmış kokpit teknoloji konusunda iddialı. Bang & Olufsen ses sistemi ile kombine edilen model uzun yolculuklarda size keyifli dakikalar vaat ediyor.

Yeni Audi A7 Sportback’de Hangi Motorlar Sunulacak?

Kısa bir teaser kampanyasının ardından Audi yeni A7 Sportback’i tanıttı. Model ilk etapta 3.0 litrelik TFSI V6 motor ile gelecek. Yedi ileri çift kavrama şanzıman ile kombine edilen model 0-100 hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 250 km/s. Model ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemiyle de alınabilecek. Kısa süre içerisinde dizel ve benzin ürün gamı dört ve altı silindirli seçenekler ile dolacak.

Daha Çevik Ve Daha Rahat

Kısa bir teaser kampanyasının ardından Audi yeni A7 Sportback’i tanıttı. Modelde sunulan değişimler yukarıdakilerle sınırlı değil. Modelin sürüş yüksekliği yaklaşık 10 mm alçaltılmış. Bu sayede model daha sportif bir sürüşe kavuşturulmuş. Gövde salınımını minimuma indirgeyen model sürüş konusunda müşterilerini memnun edecekmiş gibi görünüyor. Sürücülere aynı zamanda “sportif oran” ile ilerici bir direksiyon sistemi sunuluyor. Bu sistemde modelin direksiyonunu çevirdiğinizde ön tekerlerin yanı sıra arka tekerlerinde 5 dereceye kadar dönmesi sağlanıyor Audi A7 Sportback önümüzdeki Şubat ayından itibaren Almanya’da piyasaya sunulacak. Modelin satış fiyatı 67,800 Euro’dan başlıyor.