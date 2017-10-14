CARMEDYA.COM – Yeni Audi A1 kamuflajlı görüntülendi. Daha geniş olması beklenen ve çok daha teknolojik olarak ileriye giden bir otomobil olan yeni nesil Audi A1 ile tanışın.

Yeni Audi A1 kamuflajlı görüntülendi

2019 Audi A1’i destekleyen MQB A0 platformu modelde kullanılacak. Model Volkswagen Grubun diğer küçük hatchback’leriyle benzer platform kullanacak. Bu, daha geniş bir dingil mesafesine kavuşan bir otomobil haline getirdi. Bu yeni model 5 kapılı Sportback versiyonuyla satışa sunulacak.

Söylentilere göre yepyeni A1, bu casus görüntüleriyle gündeme bomba gibi düştü. Aracın arkadan A3’e benzetmek mümkün. Teknoloji cephesinde, yeni A1 isteğe bağlı ekstra donanımlar kazanacak. Wi-Fi hotspot, akıllı telefon entegrasyonu ve hatta belki de 12.3″ TFT Sanal Kokpit göstergesi modelde yer alacak.

Motor seçenekleri neler?

6 vitesli manuel veya 7 vitesli otomatik şanzımanlarla kombine edilen motorlar olacak. 3 ve 4 silindirli benzinli ve dizel üniteler seçenek olarak müşterilere sunulacak. Bunların yanı sıra modelde Hibrit bir modelde olabilir.