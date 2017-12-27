CARMEDYA.COM – İlk kez Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenen 2018 model Jeep Wrangler, kevlar teknolojisine sahip Goodyear Wrangler AT Adventure lastiklerinin iki farklı ebadı ile donatıldı.

Yeni 2018 Jeep Wrangler, Goodyear’la desteklendi

Kevlar ile güçlendirilmiş Goodyear Wrangler AT Adventure, Goodyear’ın hem yol hem arazi kullanımında çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor. Daha da güçlendirilmek amacıyla DuPont Kevlar ile üretilmiş olan lastik, yağmurlu ve karlı koşullarda üstün çekiş performansı sunuyor.

Yanak kısımlarındaki kesikleri engelleyen Durawall Teknolojisi’ne sahip olan Adventure lastiği, Jeep Wrangler’ın dayanıklılığı ile örtüşüyor. 1941 yılında Jeep’in Willys Quad prototip aracına ilk lastikleri üreten Goodyear, Jeep ile birlikte köklü bir geçmişe sahip. Goodyear, Wrangler’ın yanı sıra Jeep Grand Cherokee modeli için de farklı ebatlarda lastik tedarik ediyor.

Goodyear Kuzey Amerika Bölgesi Orijinal Ekipman Başkan Yardımcısı Johann Finkelmeier, “Jeep ile aramızdaki uzun dönemli ilişkimizi, çok beklenen yeni Jeep Wrangler modeline de lastik tedarik ederek daha ileriye taşıdık. Lider araçlara yenilikçi ürünler sunabilmek için araç üreticileriyle birlikte çalışmak, Goodyear’ın stratejisinin ana bileşenini oluşturuyor” diye konuştu.