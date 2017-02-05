Yangın riski 40 bin aracı geri çağırttı

CARMEDYA.COM – Maserati, Kuzey Amerika‘da Quattroporte, Ghibli ve Levante modellerinden oluşan toplam 39 bin 381 aracı geri çağırdı.

Maserati‘nin araçları geri çağırma nedeni, yangın riskine neden olabilecek iki önemli kusurun farkedilmiş olması.

Elektrikli ön koltukların ayarlanması sırasında muhtemel kısa devre ve sonrasında oluşabilecek yangın riski, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi‘ne gönderilen belgelere göre 2014 ile 2017 yılları arasında üretilen modelleri kapsıyor.

Maserati daha önce de yakıt sızıntısı nedeniyle 2014 ile 2015 yıllarında üretilmiş 10 bin 879 Quattroporte ve Ghibli modellerini geri çağırmıştı.

Bu geri çağırmayla birlikte Fiat Chrysler Automobilies geçtiğimiz yılın üçüncü büyük ölçekli geri çağırma kararını almış oldu.

Mayıs ayında Maserati, Çin‘de 2013 ile 2015 yılları arasında üretilmiş 20 bin Quattroporte ve Ghibli modelini arka lastikleri etkileyen bir sorun nedeniyle geri çağırmıştı.

Bundan iki ay önce de yine ABD pazarında 28 bin 235 araç için, yerinden çıkarak hareket eden paspasların gaz pedalını etkilemesi nedeniyle geri çağırma kararı alınmıştı.