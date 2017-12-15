CARMEDYA.COM – Yandex Navigasyon “çevrimdışı navigasyon” yapabilme özelliğini getirdi. Kullanıcıları mobil cihazlarında internet bağlantısı olmasa da navigasyon özelliğini kullanılabiyor.

Yandex’de “Çevrimdışı navigasyon” dönemi

Kullanıcılar çevrimdışıyken de yer ve adres arayabilecek, rota oluşturabilecek ve sesli yönlendirme alabiliyor. Yandex Navigasyon’un yeni çevrimdışı özelliğinden faydalanmak için ilgili şehirlerin haritalarının internet bağlantısı olduğunda mobil cihazlara indirilmesi yeterli olabilecek.

Kullanıcılarının en çok istediği özelliklerin başında gelen “çevrimdışı navigasyon” özelliğini hizmete sunan Yandex Navigasyon, internet paketinin bittiği ya da internet bağlantısının gerçekleşmediği anlarda da rota oluşturmaya ve hedefe ulaşmaya imkân sağlayabilecek.

Haritayı indir, çevrimdışı navigasyonu kullan…

Yandex Navigasyon’un çevrimdışı özelliğinden yararlanabilmek için ilgili şehirlerin haritalarının mobil cihazlara indirilmiş olması gerekiyor. Uygulamanın menüsüne eklenen “Haritaları İndir” kısayolu ile haritaları indirmek artık daha kolay hale geldi. Haritanın arka planda otomatik olarak güncellenmesi, çevrimdışı kullanımlarda iyi bir deneyim yaşamak için önem taşıyor.

Haritanın en güncel şekilde kalması, yeni ve değişen yolların haritada güncel şekilde bulunması için “Ayarlar” seçeneğinde bulunan “Haritaların Güncellenmesi” menüsünde, “Otomatik” seçeneğinin açık olması öneriliyor. Haritaları yalnızca Wi-Fi bağlı olduğunda güncelleme seçeneği de uygulamada mevcut.

Kullanıcı çevrimiçi oluşturulan rotada giderken internetini kaybettiğinde, internete bağlı olunan son durumdaki bilgiler kullanılır ve kullanıcı kesintisiz biçimde rotaya devam edebilecek. Klasik, trafik bilgisi içeren bu rotadan çıkıldığında ise çevrimdışı rota “Rota yeniden oluşturuldu” ifadesi oluşacak ve mavi renkle belirtilecekmiş.