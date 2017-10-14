CARMEDYA.COM – Yamaha, Tokyo Otomobil Fuarı’nda sahne alacak. Yamaha, bu yılki Tokyo Motor Show’da başka bir araba konsepti çıkaracak.

Yamaha, Tokyo Otomobil Fuarı’nda sahne alacak

Aracla ilgili sınırlı bilgi biliniyor. Ancak 2015 yılında dünyaya gösterilen Spor Sürüş Kavramının izlerini sürdürecek . Bu konsept gibi, yeni otomobil Gordon Murray’ın iStream üretim sürecinde inşa edilecek. Aynı zamanda iki kapılı bir spor araba olacak.

Yamaha’nın orta vadede spor arabasını 900 kg ile sınırlandırmayı planladığını bildiriyor. Smart Roadster’a benzer boyutta. Güç muhtemelen, 100 hp’ın üzerinde olacak. Bu güç 1.0 litrelik üç silindirli bir motordan üretilecek. Bu otomobil Lotus Elise için doğrudan rakip olacak.