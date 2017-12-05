CARMEDYA.COM – Volkswagen yeni Polo R5’i basına tanıttı. Model tasarım ve performans konusunda dikkat çekiyoruz. Otomobil için hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Volkswagen Polo R5 ile etapların tozunu alacak

İspanya’da tanıtılan Polo R5, Citroën DS3 R5, Ford Fiesta R5 ve Skoda Fabia R5 gibi güçlü rakipleriyle geliyor. Binek otomobillerden model fazlasıyla farklılaşarak geliyor. Yeni bir body kit ve yarış için detaylar oldukça dikkat çekiyor.

Otomobilin kalbinde 1.6 litrelik dört silindirli bir motor ile geliyor. Sürekli dört çeker sistemle gelecek olan otomobil, 272 HP güç ve 400 Nm tork değeri sağlıyor. 0-100 hızlanmasını model 4.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin ağırlığı ise 1320 kg. Polo R5 önümüzdeki yaz homologasyonu tamamlanacak. Her şey plana göre giderse, otomobil önümüzdeki sonbaharda ilk yarışını yapabilir.