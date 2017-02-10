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Volvo Gelecek Yıl XC40 Modelini Üretecek

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Volvo XC40 olarak isimlendirilen SUV modelini gelecek yıl üreteceğini açıkladı. BMW X1 ve Q3 gibi güçlü rakiplerinin olduğu bir segmente hızlı giriş yapmak isteyen Volvo, ciddi bir çalışma başlattı.

Henrik Green XC40’ın Volvo tarihinin en başarılı modellerinden olacağı bilincinde. Tasarım konusunda modelin ortaya çıkan fotoğrafları önemli ayrıntılar veriyor. Ön tasarımda markanın ızgara ve logo kimliği korunmuş. Bolca keskin hatların kullanıldığı model dinamik görünüyor. Otomobilin üretim tasarımı ise konsepte bağlı kalacakmış gibi görünüyor.

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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