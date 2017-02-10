Volvo 100 kWh Pil Kapasitesini Doğruladı

CARMEDYA.COM – Volvo 100 kWh kapasiteli pilleri 2019 yılında tüm elektrikli modellerinde sunacağını açıkladı. San Diego’daki son SAE 2017 Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri Sempozyumunda, Elektrikli İtme Sistemlerinin üst düzey yöneticisi Mats Anderson tarafından bu bilgi onaylandı.

Marka bu yelpazeyi destekleyecek CMA adında bir alt yapı geliştiriyor. Bunun yanında SPA isimli bir tasarımda planlar arasında. Modüler Elektrifikasyon Platformunun 450 kW’a kadar elektrik enerjisini destekleyebileceği bildirildi. Markanın üreteceği elektrikli araçlar hakkında net bir bilgi yok. Tasarım konusunda elde olan modellerden birinin etrafında elektrikli modellerin geliştirileceği tahmin ediliyor.