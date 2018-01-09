CARMEDYA.COM – Volkswagen Grubu ve Uber, otonom araç teknolojisi için uzun bir süredir altyapı çalışmaları yapan teknoloji şirketi Nvidia’nın yapay zeka uzmanlığından yararlanma kararı aldı.



Otonom sürüşe Nvidia imzası

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada markanın, Nvidia tekonojisini otonom sürüşe sahip I.D. Buzz konsept otomobiline akıllı bir co-pilot sistemi yerleştirmek için kullanacağı belirtildi.

Bugüne kadar bilgisayarlara yönelik çip üretimi ile tanınan Nvidia’nın CEO’su Jen-Hsun Huang, Uber’in aynı şekilde Nvidia işlemcilerini ve yazılımlarını, gelecekte otonom sürüşe sahip araç filosunda kullanılacağını söyledi

Volkswagen ve Nvidia’nın co-pilot sistemi, hem aracın içerisindeki hem de dışarısındaki sensörler ile destek ve rahatlık sağlayacak. Sürücünün dikkati dağıldığında veya kendini halsiz hissettiğinde yapay zeka bu durumu anlayarak, aracı olması gereken hızda ve şeritte tutacak. Yapay zekanın becerilerinin zaman içerisinde daha da geliştirilmesi hedefleniyor