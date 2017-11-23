CARMEDYA.COM– Volkswagen Binek Araç, Kasım ayıkampanyasını duyurdu. Yüzde 7’ye varan indirim olanakları ve sabit kur avantajının yanı sıra markanın Auto Credit sistemi ile uygun taksitler sunuluyor.

Volkswagen’den Kasım ayına özel fırsat

Volkswagen yetkili satıcılarının sunduğu ek avantajların da yer aldığı uygulamada, 24 Kasım’a kadar ZUBİZU üyelerine özel fiyat avantajları da sunuluyor.

Yeni Golf 1.0 TSI Manuel vites ve Jetta 1.2 TSI Manuel vitesli araçlar için yüzde 7; Highline donanımlılar hariç olmak üzere Yeni Golf 1.0 TSI otomatik ve tüm Yeni Golf modelleri ile tüm Tiguan modellerinde yüzde 6; 1.2 TSI Manuel hariç tüm Jetta modellerinde yüzde 5; Golf Highline, Beetle, Passat ve Passat Variant modelleri için yüzde 3 oranında indirim olanağı sunuluyor.

Volkswagen Binek Araç’ın sunduğu bir diğer fırsat da sabit döviz kuru. 1 Euro, Tiguan, Yeni Tiguan Allspace ve Yeni Golf R için 3,85 TL; Beetle için 3,90 ve Touareg modeli için 4,02 TL olarak sabitleniyor.

Volkswagen Auto Credit

Tüm Volkswagen modelleri için geçerli olan uygulamayla, Yeni Polo 644 TL’den, Yeni Golf 847 TL’den, Jetta 827 TL’den, Passat 966 TL’den ve Tiguan 1.083 TL’den başlayan aylık taksitlerle alınabiliyor. Kullanıcılar kiralar gibi düşük taksitlerle istedikleri ürüne sahip olabildikleri gibi, dilerlerse 36 ay sonunda aracı belirlenen alım şartları çerçevesinde VDF’ye geri verip yeni bir Volkswagen modeli alabiliyor.

Volkswagen’in, Doğuş Finans (VDF) desteğiyle otomobil sahibi olmak isteyenler için sunduğu. “Auto Credit” sistemiyle tüm binek araç modellerine çok düşük taksitler ve geri alım garantisiyle sahip olunabiliyor.

Auto Credit araç bedelinin yüzde 50 veya daha fazlasını balon ödeme olarak 36 ay sonraya erteleme imkanı sunarken kalan tutarı da, alıcının belirleyeceği peşinat ve uygun taksitlerle 36 ay vadede yapılandırma imkanı sağlıyor.

Taksitler bittiğinde kalan balon ödeme ister tek seferde 12 ay daha vade yapılarak ödenebilirken, ister balon ödemeye karşılık yüksek geri alım değeri ile geri verilip yerine yeni bir araç alınabiliyor.