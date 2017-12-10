CARMEDYA.COM – Volkswagen, tamamen elektrikli ve altı yolcu kapasiteli MOIA isimli minibüs konseptini tanıttı. Berlin’de düzenlenen TechCrunch Disrupt etkinliği kapsamında tanıtımı yapılan araç, ilk etapta geçici araç hizmetini sürücüyle, sonrasında ise tamamen sürücüsüz olarak gerçekleştirecek.

Volkswagen’den elektrikli minibüs projesi

MOIA’ya özel olarak geliştirilen mobil uygulama üzerinden talep edilebilen araçların ilki ise Crafter modeli üzerine geliştirildi. İlk etapta filoda 200 araç yer alacak. İlk olarak pilot kent seçilen Almanya’nın Hamburg kentindegelecek yıl başlayacak uygulamada 200 araç kullanılacak. Araçlar full şarjla tek seferde 300 kilometre yol alabilecek. Bataryalar yüzde 80 dolu konuma sadece 30 dakikalık hızlı şarj ile ulaşabilecek.

Araçların içerisinde wi-fi hizmeti sunulacak ve usb bağlantı noktaları bulunacak.