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Volkswagen Up GTI kaç paradan satılacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -

CARMEDYA.COM – Volkswagen en küçük otomobili olan Up’ın GTI versiyonunun fiyatını belirledi. Volkswagen Up GTI kaç paradan satışa sunuldu?

Volkswagen Up GTI kaç paradan satılacak

volkwagen

Fiyatlar, üç kapılı versiyonda 18,990 $’dan başlıyor. Beş kapı versiyon için 19,543 $ isteniyor. Bu, GTI’ın en uygun fiyatlı modeli standarttan 6,118 $ daha pahalı olacak. Model 1.0 litrelik üç silindirli turbo motor ile geliyor. 115 HP güç ve 200 Nm tork değeri sunuyor. 1.0 TSI motor 0-100 hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlıyor.

Modelin maksimum hızı 195 km/s. Beş farklı dış renk seçeneği modelde sunulmuş. Bunlar Saf Beyaz, Koyu Gümüş, Siyah İnci Tornado Kırmızı ve Costa Azul olarak sıralanıyor. Standart donanımda 5 inçlik bilgi-eğlence sistemi, klima, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir aynalar ve ön sis lambaları standart olarak sunuluyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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