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Volkswagen Trendline donanımının gücünü arttırdı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Volkswagen, Trendline donanım seviyesine V6 motoru konumlandırdı. İngiltere’deki Amarok serisine küçük bir revizyon yapan marka, bu atılım ile daha ilgi çekici hale gelecek.

Volkswagen Trendline donanımının gücünü arttırdı

Bu motor altı ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. 2.0 litrelik TDI V6 dizel motor 163 HP güçve 450 Nm tork değeri sunuyor. Bu motorlu versiyonun fiyatı ise 34.459 Dolar olarak belirlendi. Otomobil 0-100 hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 177 km/s. Euro 6 emisyon değerlerini karşılayan motorun ortalama tüketim değeri ise 8.7 litre olarak belirlenmiş. Otomobilin maksimum yük kapasitesi 1.073 km. Otomobil ise 3000 kg seviyesine kadar ağırlık çekebiliyor.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
http://www.carmedya.com

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