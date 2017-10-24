CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Volkswagen‘in B segmentindeki başarılı temsilcisi Polo, altıncı nesiliyle Türkiye yollarına çıktı.

Üretildiği her dönemde B segmentindeki rekabetin önemli oyuncularından biri olmayı başaran Polo, önceki beş nesilde küresel çapta toplam 16 milyonluk satış rakamıyla büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye lansmanı kapsamında Dalaman – Göcek – Fethiye güzergahında Volkswagen Polo ailesinin 1.0 litre 95 HP DSG şanzımana sahip versiyonun virajlı otoyol şartlarında kullanma imkanı buldum.

Dilerseniz aracın şürüş, performans ve motor gamından bahsetmeden önce tasarıma ve geliştirilen özelliklerine bir göz atalım.

TASARIM

Altıncı nesil Polo ilk bakışta ağabeyi Golf modelinin çizgilerini anımsatıyor ve Golf ile görünüm olarak daha benzer bir tasarıma sahip. Tabi bunda artık Polo’nun da markanın MQB platformunu kullanmaya başlamasının etkisi büyük.

Öncelikle Polo, yerini aldığı modele göre büyüyen boyutlarıyla dikkat çekiyor. 81 mm artan uzunluk, 94 mm. artan aks mesafesi ve 69 mm. artan genişlikle birlikte 7 mm azalan yükseklik ortaya sınıf boyutları açısından oldukça iddialı bir araç çıkartmış. Tabi bu arada 71 litre artan bagaj hacmi ile sınıf standartlarının üzerinde bir orana ulaşılmış. 371 litrelik bagaj hacmine sahip Yeni Polo’nun bagaj kapasitesi, Golf IV ile neredeyse oldukça yakın değerlere sahip.

Önde V şeklinde daralan ince far bloğu keskin hatlarıyla araca dinamik bir yüz kazandırırken, yanda omuz çizgisine entegre kapı kolları ve arkada LED stop farlarıyla trapez formlu krom egzoz çıkışları bu sportif tasarımı destekliyor.

DONANIM

Ülkemizde Trendline, Comfortline ve Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak Yeni Polo’da, Trendline donanımda standart olarak, 15 inç jantlar, çok fonksiyonlu direksiyon, LED gündüz sürüş farları, ön kol desteği, yorgunluk tespit sistemi ve 6.5 inçlik bilgi ve eğlence sistemi yer alıyor. Comfortline donanım seviyesinde ise bu özelliklere ek olarak, ön ve arka park sensörleri, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, otomatik kararan dikiz aynası bulunuyor. En üst seviye olan Highline’da ise diğer özelliklere LED stop lambaları, 16 inç jantlar, ön sis farları, 8 inç bilgi ve eğlence sistemi, çift bölgeli klima, ambiyans aydınlatma ve hız sınırlayıcı ekleniyor.

Volkswagen Yeni Polo’da opsiyon olarak da zengin paketler sunuyor. Aracın daha sportif bir görünüme kavuşmasını sağlayan R-Line paketi aynı zamanda 17 inç özel jantları da içerisinde bulunduruyor. Teknoloji ve Dekor paketleri de diğer öne çıkan opsiyon paketleri arasında. Bu paketlerle dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj, kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleyici, paralel park asistanı, geri görüş kamerası, sürüş profili seçimi, panoramik açılır cam tavan, karartılmıuş arka ve yan camlar, yan ve perde hava yastıkları, kış paketi, Discover Media Radyo ve Navigasyon sistemi, elektrikli katlanabilir yan aynalar, alcantara / deri döşeme koltuklar, start & stop gibi çok zengin bir ekipman listesi de alınabiliyor. Opsiyon paketler 4 bin ile 8 bin TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.

Yeni Polo’nun iç mekanında kalite algısı yükselirken, ilk kez araçta 10.25 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Bu panel opsiyonuna sahip araçlar ise Aralık ayından itibaren sipariş edilebilecek. Ekran ayarlanabilir grafik alanları, direksiyon üzerinden geçiş yapılabilen üç farklı profil ve 1280 x 480 piksel çözünürlüğüyle orta konsolun üzerindeki dijital multimedya ekranıyla bütünleşik bir görüntü sunuyor olacak ve ön panel daha şık ve teknoloji görünecek.

Araçta orta konsolda multimedya ekranı üç farklı seçeneğe sahip. Standart olarak sunulan 6.5 inçlik renkli ve dokunmatik ekranın yerine dilerseniz, 8 inçlik daha gelişmiş bir ekran veya navigasyonu da içeren yine 8 inçlik diğer bir ekranı tercih edebiliyorsunuz.

GÜVENLİK

14 farklı gövde rengi, 6 farklı iç mekan dekoru, 8 farklı koltuk döşemesi ve 7 farklı jant seçeneğiyle kişisel beklentilere daha fazla cevap veren Yeni Polo’nun standart güvenlik donanımlarının dışında markanın diğer model gamında da yer alan ikincil çarpışma freni ve önde yaya algılama özelliği gibi yeni özellikler de bulunuyor.

İkincil çarpışma freni arkadan bir araç çarptığı takdirde aracınızın çarpışma sonrası frenleme ile hızı 10 km/s’ye düşürmesini sağlıyor ve sizin çarpmanın etkisiyle öndeki araca çarpmanızı engelliyor. Kazaların büyük bölümünde bu tip çarpışmalarda öndeki araca çarpma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

MOTOR VE ŞANZIMAN

Yeni Polo ülkemizde ilk etapta 1.0 litre 75 HP düz şanzıman, 1.0 TSI 95 HP düz ve DSG şanzıman, 1.6 TDI SCR 80 ve 95 HP düz şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor. 1.0 litre 75 HP ve 1.6 TDI SCR 80 HP versiyonlar sadece Trendline donanım seçeneğiyle satılacak. Highline donanım ise sadece lansmanda benim de kullanma imkanı bulduğum 1.0 TDI 95 HP DSG şanzımanlı versiyonda yer alıyor.

Giriş seviyesindeki 1.0 litre 75 HP versiyonun fiyatı 64 bin 900 TL iken, 1.6 TDI SCR 95 HP versiyonda bu rakam 91 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor. Opsiyon paketlerle ise fiyat 100 bin TL sınırını geçebiliyor.

1.0 TSI 95 HP düz şanzımanlı seçenek Comfortline donanım paketiyle 75 bin 900 TL, 1.0 TSI 95 HP DSG versiyon ise Comfortline donanımda 82 bin 800 TL, Highline donanımda ise 87 bin 900 TL fiyat etkietine sahip.

Dizel motor ve DSG şanzıman kombinasyonu şse Şubat ayından itibaren satışa sunulacak.

SÜRÜŞ İZLENİMİ

Yukarıda da bahsettiğim gibi Yeni Polo büyüyen boyutları ve bagaj hacmiyle sınıfı için oldukça iyi ölçülere sahip. İçeride rakiplerin çoğuna göre iyi bir diz ve baş mesafesi sunuluyor. Görüş açıları oldukça net ve manevra kabiliyeti yüksek.

95 HP’lik 1.0 TSI motorun alt devirlerden itibaren tatminkar bir çekiş sunması ve DSG şanzımanın bu motorla uyumu ve seri geçişleri keyifli bir sürüş imkanı sunuyor. Aracın performanslı kullanımında 100 kilometrede ortalama 7 ile 8 litre arasında değişen tüketim değerleri görmek mümkün. Ben bütün yol boyunca 7.2 litrelik bir tüketim değeri elde ettim ancak sakin kullanımda bu oranın 5 litre civrarına inmesi mümkün görünüyor.

Aracın ses yalıtımı geliştirilmiş ancak motor sesi içeriye yine bir parça ulaşıyor yine de bu ses rahatsız edici değil hatta motorun sesi etkileyici bile diyebilirim. Aracın beni en ok etkileyen yönü ise geliştirilmiş süspansiyon ayarlarıyla yere çok daha sağlam basması ve zorlu virajlarda bile tedirgin etmemesi oldu.

Tüm bu gelişmiş özellikleri ve zengin ekipmanları sınıf standartlarını yeniden belirleyecek cinsten ancak fiyat skalası da sınıf değerleri açısından rekabette Polo’nun işini biraz sıkıntıya sokacak cinsten diyebilirim.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Volkswagen

Mekan: Göcek – Fethiye