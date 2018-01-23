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Volkswagen Kasım 2019’da ID Hatchback üretimine başlayacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
VW ID Hatchback

CARMEDYA.COM – Volkswagen, sekizinci nesil Golf’un montaj hattını hazırlamaya karar verdikten sadece beş ay sonra, gelecek tüm elektrikli modellerin 2019’da ortaya çıkacağını açıkladı.

Volkswagen Kasım 2019’da ID Hatchback üretimine başlayacak

VW ID Hatchback

ID Hatchback bunlardan ilki olacak. 2016’daki Paris Motor Show’da bir konsept olarak piyasaya çıktığında ID hatchback, 168 beygir gücü sağlayan bir elektrik motoruyla donatılmıştı. Model  598 km menzile sahip olacaktı. Alman üretici model hakkında fazla yorum yapmadı. Bu modelin yanında yeni nesil Golf’de elektrikli mimaride düşünülecek. Benzersiz tasarımı ve rekabetçi başlangıç ​​fiyatı ile VW, ID’nin e-Golf’ten daha rahat satış yapacağı düşüncesinde.

Model Nissan Leaf ve Tesla Model 3’ün bir alternatifi haline gelecek.  Sözü geçen hatchback’ın ötesinde ID Crozz crossover ve ID Buzz, tüm elektrikli VW modelleri ile kadro genişleyecek. Aslında, Volkswagen, ID Streetfare, ID Cruiser ve ID Freeler adlarında geçen yıl ticari modellerde ortaya çıkmıştı. Ancak şu an için marka üreteceği modellerin detaylarını bir sır gibi saklıyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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