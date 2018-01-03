Buradasınız
Home > Google > Volkswagen Golf 400R polis aracı oldu

Volkswagen Golf 400R polis aracı oldu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
vw golf r 400 police

CARMEDYA.COM – Almanya’nın meşhur otobanlarını bileniniz vardır. Bu otobanlarda güvenliği sağlamak oldukça zor. Volkswagen Golf 400R burada en büyük destekçi olacak.

Volkswagen Golf 400R polis aracı oldu

vw golf r 400 police

Bunun için Almanya polis teşkilatına her geçen gün hızlı otomobiller üretiliyor. Bu otomobilleri üretmek oldukça kolay. Sorun mu nerde? O otomobilleri alacak bütçelerin olmaması. Bu soruna karşılık Oettinger’ın cevabı gecikmedi. Essen Motor Show’da birkaç hafta önce açığa çıkarılan Volkswagen Golf 400R bu sorunu çözecek olan bir model. Volkswagen Golf 400R çift parçalı renk tasarımıyla dikkat çekiyor. “Polizei” logoları otomobilin dört bölümüne yansımış. Ön tamponda büyük hava girişleri yer alıyor. Polisi araçlarının meşhur çakarları bu ön ızgara içine ve otomobilin tavanına konumlandırılmış.

Ayrıca modelin yan bölümünde de sportif detaylar dikkat çekiyor. Daha büyük siyah jantlar otomobili kışkırtıcı göstermiş. Arka bölümde 90-mm genişliğinde egzolar yer alıyor. Bu egzozlar 2.0 litrelik motorun ürettiği CO2 emisyonunu dışarıya atmak için çeşitli senfonik sesler çıkarıyor. Standartta 310 Hp gücünde olan model, yazılım ile 400 HP güve çıkarılmış. Otomobilin 0-100 hızlanma değeri ise 3.6 saniye.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

Goodyear Lojistik Sempozyumu Brüksel’de Gerçekleşti

Renault Trophy Lastikleri İzmit’ten

Yukarı