CARMEDYA.COM – Almanya’nın meşhur otobanlarını bileniniz vardır. Bu otobanlarda güvenliği sağlamak oldukça zor. Volkswagen Golf 400R burada en büyük destekçi olacak.

Volkswagen Golf 400R polis aracı oldu

Bunun için Almanya polis teşkilatına her geçen gün hızlı otomobiller üretiliyor. Bu otomobilleri üretmek oldukça kolay. Sorun mu nerde? O otomobilleri alacak bütçelerin olmaması. Bu soruna karşılık Oettinger’ın cevabı gecikmedi. Essen Motor Show’da birkaç hafta önce açığa çıkarılan Volkswagen Golf 400R bu sorunu çözecek olan bir model. Volkswagen Golf 400R çift parçalı renk tasarımıyla dikkat çekiyor. “Polizei” logoları otomobilin dört bölümüne yansımış. Ön tamponda büyük hava girişleri yer alıyor. Polisi araçlarının meşhur çakarları bu ön ızgara içine ve otomobilin tavanına konumlandırılmış.

Ayrıca modelin yan bölümünde de sportif detaylar dikkat çekiyor. Daha büyük siyah jantlar otomobili kışkırtıcı göstermiş. Arka bölümde 90-mm genişliğinde egzolar yer alıyor. Bu egzozlar 2.0 litrelik motorun ürettiği CO2 emisyonunu dışarıya atmak için çeşitli senfonik sesler çıkarıyor. Standartta 310 Hp gücünde olan model, yazılım ile 400 HP güve çıkarılmış. Otomobilin 0-100 hızlanma değeri ise 3.6 saniye.