CARMEDYA.COM – Volkswagen Amarok, Uluslararası Yılın Ticari Aracı jürisi (IVotY) tarafından ‘2018 Uluslararası Yılın Pick-up’ı ödülü aldı. Bu sayede aynı ödüle iki kez layık görülen ilk pick-up oldu.

Yılın Pick-up’ı ödülü sahibini buldu

Yeni Amarok’un en dikkat çeken özelliği son jenerasyon Volkswagen V6 motoru. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 PS güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor.

Amarok’ta akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan “App Connect” sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. “Elektronik ses güçlendirici”, sürücünün ön konsolda yer alan mikrofonla arka koltuktaki yolcularla yüksek hızlarda rahat konuşmasını sağlıyor. “Sesli Kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.

İkincil Çarpışma Önleme Asistanı

Amarok’ta standart olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s’ ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.