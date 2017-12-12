CARMEDYA.COM – Volkswagen, pickup sınıfındaki temsilcisi Amarok’un güçlü versiyonu Aventura’ya güç dopingi yaptı. Amarok Aventura’nın, 3.0 litre V6 dizel motoru artık 224 beygirlik güç üretirken, 550 Nm tork değerine sahip. 4 Motion sürekli 4 çeker sistemine sahip araç, 8 ileri kademeli otomatik şanzımanı ile öne çıkıyor.

Volkswagen Amarok Aventura’ya güç dopingi

Amarok Aventura’da motor gücünü 245 PS’ye kadar çıkaran ek güç (overboost) fonksiyonu, 50-120 km/s hızları arasında gaz pedalına yüzde 70 oranında basıldığı zaman devreye giriyor. Maksimum 10 saniye boyunca devrede kalıyor.

4Motion sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Amarok Aventura’da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile fabrika verilerine göre, 100 km’de 7,8 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.

İç tasarım

Amarok Aventura’nın iç tasarımında kullanılan özel “Nappa” deri koltuklar ve kaplamalar aracı kardeşlerinden farklı kılıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğunda aynı zamanda ısıtma özelliği de bulunuyor. Amarok Aventura’da ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar arasında…

Dış tasarım ve yeni detaylar

Bagaj boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis farlarıyla Amarok Aventura’da aydınlatmalı yan basamaklar da standart. Ravenna mavisi renk alternatifi de yalnızca bu modelde pazara sunuluyor.

Teknolojik yenilikler

6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek çok kaynaktan müzik dinleme imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra, standart olarak sunulan teknolojik yenilikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan “App Connect” sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebilirken “sesli kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol edilebiliyor.

Amarok Aventura’da bulunan ön aksta 17 inç, arka aksta da 16 inç çapındaki fren diskleri aracın daha iyi frenlemesini ve yüklü olduğu hallerde daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor.

Standart olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenleyerek hızını 10 km/s’ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Amarok Aventura’da “lastik basınç görüntüleme sistemi” de standart olarak sunuluyor. Her tekerlekte bulunan basınç sensöründen veri alan sistem, sürüş güvenliğini artırıp lastiğin yıpranmasını önlemeye yardımcı oluyor.