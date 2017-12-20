Volkswagen 2800 adet şarj istasyonu planını açkladı

CARMEDYA.COM – Volkswagen iştiraki Electrify America , Haziran 2019’a kadar ABD genelinde 2.800’den fazla şarj istasyonunu inşa etme planlarını açıkladı.

Volkswagen 2800 adet şarj istasyonu planını açıkladı

VW , ABD federal hükümeti ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Electrify America’yı ülke çapında elektrikli araç şarj istasyonlarına 2 milyar dolar harcamak için ortaya çıkardı. Şirket, yaptığı açıklamada, 2.800 Düzey 2 şarj istasyonunun Amerika’nın en büyük 17 metropol bölgesine sunacak. Yaklaşık 500 yerde bulunduğu doğrulandı. Bu istasyonlar ile elektrikli otomobillerin şarj noktasıda daha da fazlalaşacak. Electrify America, mevcut şantiyelerde şarj istasyonlarının yüzde 75’ini inşa etmeyi planlıyor. Geri kalan istasyonlar ise apartmanlar, apartman daireleri ve diğer çok aileli mülklerde olacak. Elektrikli araç sahiplerine hızlı şarj seçeneği sunmak yerine, markanın daha uygun fiyatlı bir çözüm de sunulacak.

Elektrikli araçlar ön plana çıkacak

Plan hakkında konuşan Electrify America CEO’su Mark McNabb, şarj istasyonlarının elektrikli otomobilleri daha elverişli hale getireceğini söyledi. “Toplu pazarın elektrikli araçların benimsenmesindeki en büyük engellerden biri de şarj cihazlarına erişimdir. İnsanın çalıştığı ve yaşadığı mekanlarda şarj cihazlarına sahip olmak, onlara elektrikli bir aracın birincil araç olabileceğini görme imkanı sunar. Çünkü şarj işlemi zaman geçirdiği yerlerde rahat ve güvenilir olacaktır “dedi.