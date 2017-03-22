Vale Olmak Ne Kadar Kolay ?

CARMEDYA.COM – Vale olmak dünyanın en keyifli işlerinden biri olabilir. Birbirinden farklı otomobilleri çok kısa da olsa görme şansınız oluyor.

Onlarla bu kısa vakitte keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Ancak bu iş fazlasıyla büyük sorunları beraberinde getiriyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan California kayıtlı Laferrari park edilmesi için vale personeline teslim edildi. Önünde Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 bulunan aracın geçebileceği mesafe fazlasıyla kısıtlıydı. Vale öncelikle ilk denemesini yaptı. Aracın sadece arka tampon çıkıntısı işleri zorluyordu. Bir çok manevra ile oradan çıkmayı başaran vale neler yaşadı? Hep birlikte izleyelim.