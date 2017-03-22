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Vale Olmak Ne Kadar Kolay ?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Vale olmak dünyanın en keyifli işlerinden biri olabilir. Birbirinden farklı otomobilleri çok kısa da olsa görme şansınız oluyor.

Onlarla bu kısa vakitte keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Ancak bu iş fazlasıyla büyük sorunları beraberinde getiriyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan California kayıtlı Laferrari park edilmesi için vale personeline teslim edildi. Önünde Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 bulunan aracın geçebileceği mesafe fazlasıyla kısıtlıydı. Vale öncelikle ilk denemesini yaptı. Aracın sadece arka tampon çıkıntısı işleri zorluyordu. Bir çok manevra ile oradan çıkmayı başaran vale neler yaşadı? Hep birlikte izleyelim.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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